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Театр им. Йозефа Бойса: «Разрушая границы»

28 января
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28 января 2011
Театр им. Йозефа Бойса: «Разрушая границы»28 января в Музее и общественном центре имени А. Сахарова состоялась пресс-конференция, посвященная началу совместной деятельности Театра им. Йозефа Бойса и Сахаровского центра.
С января 2011 года театр им. Йозефа Бойса и Сахаровский Центр планируют совместную театральную программу «Разрушая границы». Главная идея заключается в создании платформы для театральных проектов, которые соединят в себе нестандартный творческий подход к форме и интерес к актуальным общественным темам.
Цель предлагаемой программы – дать возможность зрителям и участникам творческого процесса осознать проблемы, волнующие современного человека.

«ПО ТУ СТОРОНУ»
Программа, которую театральный критик Алёна Карась и режиссер Георг Жено предлагают вниманию зрителей, связана с тем, что можно назвать тоской по театру, никогда не удовлетворенной и всегда толкающей художников к чему-то новому. Насколько эта тоска универсальна, авторы проекта и попытаются показать в серии встреч, показов, перформансов, инсталляций, лекций и дискуссий, связанных с самыми неожиданными пара-, около- и вне-театральными явлениями. Поскольку «по ту сторону» одновременно означает движение через границы, самым интересным для нас станут «приграничные» зоны, «ничья земля».
Первыми в рамках программы «По ту сторону» представлены работы итальянского художника-перформансиста Ромео Кастеллуччи, видеозаписи спектаклей немецкого режиссера Кристофа Шлингензифа а также мастер-классы российского художника и сценографа Ксении Перетрухиной.

«ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА»
Это творческая мастерская, в которой зрители смогут подсмотреть, как рождаются новые художественные проекты. Арт-менеджер Мария Крупник и режиссер Георг Жено дают творческим коллективам возможность раз в месяц показать свои новые проекты. После каждого показа проводится обсуждение. Эти проекты могут стать нашими новыми постановками или быть предложены другим московским театрам, а также они могут послужить хорошим поводом для интересной дискуссии, глубокого осмысления или размышления о современности и наших творческих перспективах.
Каждый месяц мы приглашаем разных ведущих и экспертов в области современного театра.

«ГРУЗ МОЛЧАНИЯ»
Спектакль Михаила Калужского на основе одноименной книги израильского психолога Дана Бар-Она. В ролях: Молли Флинн (США), Георг Жено, Александр Гаврилов. Это режиссерский дебют Михаила Калужского, журналиста и ведущего интерактивного проекта Театра им. Йозефа Бойса «Общество анонимных художников».
Дан Бар-Он посвятил свою книгу «Груз молчания: встречи с детьми Третьего Рейха» исследованию феномена умалчивания правды. В 80-е годы он собрал интервью с детьми нацистских преступников, многие из которых всю жизнь скрывали свою фамилию и происхождение. Дана Бар-Она волновали вопросы: возможен ли диалог между потомками жертв и преступников? Сколь долго может длиться разделение на «своих» и «чужих»? Как работает избирательность памяти? Какой выбор может сделать человек, выросший в тоталитарном обществе? Все они чрезвычайно актуальны для современного российского общества. И как показала практика весенних читок, у зрителей возникает живая потребность об этом поговорить.
Каждый спектакль «Груз молчания» заканчивается дискуссией, которую проводит видный российский общественный деятель. Ведущий январской дискуссии – журналист, литературный критик и редактор Александр Гаврилов.
Премьера спектакля: 28,30 января, 20, 26 февраля.

«ХЕЛЬГА ГЕББЕЛЬ: Я НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ С ТОБОЙ ПОПРОЩАЮСЬ»
Спектакль Георга Жено, основанный на письмах 13-летней Хельги Геббельс, которые она писала в бункере Гитлера своему возлюбленному. В главной роли – Анастасия Пронина, Школы-студии МХТ, мастерская Константина Райкина.
О Хельге Геббельс, дочери предпоследнего канцлера Третьего рейха и верного соратника Гитлера Йозефа Геббельса, вспоминают довольно редко. Последние дни своей жизни она провела в бункере Гитлера вместе со своей семьей, скрываясь от войск союзников. Хельга погибла от рук собственных родителей, которые вложили в рот каждому из своих шестерых детей ампулу с цианистым калием.
Премьера спектакля: 27 февраля.
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Нина БеленицкаяНаташа Борисова (II)Ирина ВилковаФилипп ГригорьянГеорг ЖеноЕвгений КазачковЮрий КлавдиевНиколай КлименкоМаргарита КутоваяКсения ПеретрухинаАнастасия Пронина
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