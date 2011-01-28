Театр им. Йозефа Бойса: «Разрушая границы»

ревью

4 игровых и 4 документальных фильма о трагических страницах нашей истории

Кейт Уинслет поступит на службу в полицию

«Ладога»: К 70-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады

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