Распределение артистов б. театра им. Мейерхольда

анонс

6 ноября 1935 Спектакль "Не сдадимся" в Камерном театре В ноябре 1935 года в Камерном театре состоялась премьера спектакля "Не сдадимся!" по пьесе Сергея Семенова.

19 мая 1953 Об ослаблении идеологического контроля Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС об «ослаблении идеологического контроля за содержанием и качеством исполнения репертуара».

18 февраля 2013 Петербургский театр «Буфф» - в Москве Петербургский театр «Буфф» выбрал для московских гастролей в год 25-летия беспроигрышную комедию Сухово-Кобылина.