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Кирилл Серебренников и музыка

29 января
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29 января 2009
Режиссер Кирилл Серебренников сравнивает актера с камертоном. В его новой постановке главная роль отведена музыке. Репетиции спектакля по знаменитому рассказу Юрия Тынянова «Подпоручик Киже» идут на Малой сцене Московского Художественного театра. Инсценировку «озвучил» молодой композитор Алексей Сюмак.
Мальчик, напуганный приходом начальства, вместо слов «подпоручики же» написал: «Подпоручик Киже». Этот исторический анекдот очень понравился ироничному Юрию Тынянову. Рассказ о подпоручике, которого никогда не существовало и который сделал блистательную карьеру в царской России, Тынянов написал в 1928 году. Однако эта великолепная проза не имеет никакого отношения к идеологическому заказу, уверен Кирилл Серебренников. Режиссер принес в МХТ инсценировку «Подпоручик Киже», созданную им самим. «Культура двадцатых годов, которую я очень люблю, незаслуженно забыта. А там что ни слово – золото», – замечает постановщик.
Пьесу из рассказа создавали вместе, подбирали слова, искали ассоциативный ряд. Так, неожиданно, появились плюшевые коврики – символ советско-мещанского быта. Достать их сегодня – задача крайне сложная, отмечает постановщик. Впрочем, Кирилл Серебренников никогда не стремился оптимизировать постановочный процесс, сделать его легким и необременительным. Актерам приходится работать с чрезвычайно сложным даже для профессионалов вокальным материалом. Правда, молодая труппа МХТ на редкость музыкальна.
Композитор спектакля – яркий представитель новой классической музыки, звезда «Студии новой музыки» Алексей Сюмак. «Для него это первая работа в драматическом театре, но я считаю, что театр обрел Шостаковича в его лице», – замечает Серебренников.
Спектакль «Подпоручик Киже» – чистый эксперимент. Для этого в МХТ, собственно, и существует Малая сцена. А на Большой сцене сразу после этой работы Кирилл Серебренников поставит «Трехгрошевую оперу». Это будет подарок уже для самого широкого круга зрителей.

Новости культуры
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персоны
Кирилл Серебренников
театры
МХТ им. А.Чехова

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