Кирилл Серебренников и музыка

анонс

Летом 1941 года начались бомбежки столицы - с 22 июля по 22 августа немецкая авиация 24 раза производила налет на Москву. Разрушено здание Театра им. Вахтангова.

18 февраля 2013

Московскому Художественному – 110 лет!

И дольше века длится… путь – путь, пройденный Московским художественным театром. На нём были и шипы, и розы, триумфы и трагедии, утраты и взлеты…