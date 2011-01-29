В Мелихово прозвучали голоса русских прозаиков XX века

анонс

Эта ночь кажется волшебным сном.

7 февраля 2009

Церемония вручения престижной театральной премии «Чайка»

Наибольшее количество наград получили комедия «Примадонны» по Кену Людвигу в постановке Евгения Писарева (МХТ им. А.П.Чехова) и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру в постановке Юрия Бутусова (Сатирикон).