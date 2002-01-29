Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юбилейный год премии "Триумф"

29 января
Все года

Театральная хроника >>
29 января 2002
В Москве прошла торжественная церемония вручения российской независимой премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф". Ее новыми пятью лауреатами стали кинорежиссер Георгий Данелия, артист Евгений Миронов, писательница Татьяна Толстая, режиссер Петр Фоменко и актриса Алиса Фрейндлих.
Премия "Триумф" учреждена по проекту писательницы Зои Богуславской и вручается, начиная с 1992 года, лучшим представителям литературы и искусства. Выдвижение кандидатур является прерогативой членов жюри. Каждый член жюри имеет право выдвинуть одного номинанта, после просмотра материалов и обсуждения членами жюри тайным голосованием определяются лауреаты премии. Как правило, их не более пяти.
Лауреаты премии:
1992 - Сергей Аверинцев, Нина Ананиашвили, Дмитрий Краснопевцев, Лев Додин, Татьяна Шестакова, Альфред Шнитке;
1993 - Белла Ахмадулина, Инна Чурикова, Михаил Жванецкий, Отар Иоселиани, Святослав Рихтер;
1994 - Виктор Астафьев, Давид Боровский, Евгений Колобов, Олег Меньшиков, Вадим Юсов;
1995 - Юрий Давыдов, Кира Муратова, Юрий Норштейн, Борис Эйфман;
1996 - Владимир Войнович, Резо Габриадзе, Леонид Филатов, Рустам Хамдамов, Евгений Кисин;
1997- Светлана Алексиевич, Борис Гребенщиков, Виктор Косаковский, Игорь Моисеев, Арво Пярт;
1998 - Алексей Герман, Фазиль Искандер, Гия Канчели, Вера Красовская, Юрий Любимов;
1999 - Василь Быков, Александр Володин, Валерий Гергиев, Марина Неелова, Вячеслав Полунин;
2000 - Анатолий Васильев, Игорь Попов, Гидон Кремер, Юнна Мориц, Майя Плисецкая, Юрий Рост.
версия для печати
персоны
Владимир ВойновичЮрий ЛюбимовОлег МеньшиковЕвгений МироновКира МуратоваМарина НеёловаМайя ПлисецкаяЛеонид ФилатовАлиса ФрейндлихИнна Чурикова
театры
ЛенкомТеатр на Таганке

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

SounDrama: События
SounDrama: События
15 ноября Владимир Панков и музыканты студии приняли участие во II Международном мастер-классе «Музыка Театра–Театр Музыки».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Мишель Легран
26 января ушёл из жизни композитор Мишель Легран
Душан Макавеев
25 января ушёл из жизни режиссёр Душан Макавеев.
Станислав Долгошеев
25 января ушел из жизни актер Станислав Долгошеев.

День рождения >>

Дмитрий Быковский-Ромашов
Андрей Градов
Надежда Каратаева
Григорий Константинопольский
Лариса Луста
Яна Львова
Надежда Маркина
Артём Осипов
Шамиль Хаматов
Хезер Грэм
Эндрю Киган
Дороти Мэлоун
Виктор Мэтьюр
Антал Пагер
Том Селлек
Джон Форсайт
все родившиеся 29 января >>

Премьеры ТВ

Возмездие
28 января
НТВ
За витриной
28 января
СТБ
Ланцет
28 января
Первый канал
Самый лучший муж
28 января
ТРК Украина
Специалист
28 января
НТВ
Под покровом ночи
1 февраля
Первый канал
Дитя во времени
2 февраля
Первый канал
Моя чужая жизнь
3 февраля
Россия 1
Референт
3 февраля
ТРК Украина

ревью

«Крик тишины»
Ролики фильмов
«Крик тишины»
В блокадном Ленинграде девочка-подросток Катя спасает трехлетнего мальчика Митю, которого бросила мать, отправившаяся в эвакуацию.