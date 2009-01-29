«Женщина из его прошлой жизни». Премьера

анонс

Театр им. В.Ф.Комиссаржевской 4 марта представил премьеру спектакля «3D» по пьесе польского драматурга Кш. Бизё «Рыдания».

«3d» - зеркало, в котором отражаются три героини

В ноябре закончил свою работу фестиваль NET. Самым громким его событием обещает стать новая постановка Алвиса Херманиса.

24 января в театральном доме «Старый Арбат» состоялся показ спектакля театра «Будильник» «Побег из космоса».

16 сентября 2007

Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной

Замечательная пьеса Теннесси Уильямса "Трамвай желание" в 2006 году вышла в лидеры по количеству постановок! Интерес к "Трамваю "Желание" не ослабевал никогда, но редко рождаются актрисы, способные сыграть многогранный образ Бланш Дюбуа, и режиссеры, способные передать атмосферу потрясающего произведения американского драматурга.