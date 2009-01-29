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«Женщина из его прошлой жизни». Премьера

29 января
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29 января 2009
14 и 15 февраля 2009 года в 20 часов на «Сцене на Беговой» (ул. Беговая, 5) состоится премьера нового спектакля ЦДР - «Женщина из его прошлой жизни» Игоря Селина по пьесе Роланда Шиммельпфеннига. Перевод с немецкого Аллы Рыбиковой. Пластика – Артур Ощепков. В постановке заняты актеры Лилия Буркова, Наталья Лесниковская, Виктория Михеева, Дмитрий Умеров, Юлия Учиткина, Михаил Фатеев, Ольга Хохлова.
Сорокалетний немецкий драматург Роланд Шиммельпфенниг считается одним из самых значительных современных драматургов, пишущих для театра. По словам петербургского режиссера Игоря Селина, «Роланд Шиммельпфенниг – известный, читаемый и интеллектуальный автор». Возможность убедиться в этом или опровергнуть данное утверждение появилась у зрителей Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.
«Женщина из его прошлой жизни» – своеобразный римейк еврипидовской «Медеи». Эта пьеса – про великую любовь и про женщину, которая идет в своей страсти до конца. Драматическая и одновременно смешная, отчасти детективная история говорит о жизни и смерти, любви и предательстве, мучительном выборе и ответственности за свои чувства, обещания и поступки.
Режиссер спектакля Игорь Селин не в первый раз сотрудничает с Центром драматургии и режиссуры. В 2003 году на сцене ЦДР он поставил спектакль «Остановка. Призраки» по пьесе Хельмута Крауссера, который стал участником фестиваля «Новая драма». Критик Алиса Никольская назвала «Призраков» «первым громким спектаклем в Москве этого молодого режиссера питерского происхождения». Любопытную характеристику дала Селину журналист Ольга Саган в журнале «Элитный квартал»: «Отличительная черта питерского театрального режиссера Игоря Селина в том, что он умудряется превратить сцену абсолютно любого театра в подмостки для авангардного, а то и вовсе скандального события. Его спектакли - это всегда праздник и «вкусное» театральное действо…».
Драматург Роланд Шиммельпфенниг родился в 1967 году в Гёттингене. Работал в Стамбуле как независимый журналист и драматург. В 1990-м начал изучать режиссуру в школе им. Отто Фалкенберга в Мюнхене. После окончания курса стал ассистентом режиссера, а затем членом художественного руководства театра Каммершпиле в Мюнхене. В 1997-м ему была присуждена премия им. Эльзы Ласкер за пьесу «Рыба за рыбу», годом позже – премия памяти Шиллера федеральной земли Баден-Вюрттемберг. В 2002 году он получил премию им. Нестроя, вручаемую лучшим молодым авторам. В настоящее время Шиммельпфенниг является постоянным автором Немецкого Драматического Театра Гамбурга.
Режиссер Игорь Селин в 1998 году закончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию Театрального Искусства (СПГАТИ) (класс профессора М.В. Сулимова). Поставил более 20 спектаклей, в том числе «Эмигранты» в театре «Балтийский дом», «Сон в летнюю ночь» в Театре Романа Виктюка, «Маскарад» в Александринском театре. Многие его спектакли были с успехом показанные на различных российских и международных театральных фестивалях. Постоянно сотрудничает с театрами Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Вильнюса.
Продолжительность спектакля – 1 час 30 мин. без антракта.
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персоны
Лилия БурковаНаталия ЛесниковскаяЮлия УчиткинаМихаил ФатеевОльга Хохлова
театры
"Балтийский дом"Александринский театрТеатр Романа ВиктюкаЦДР

обсуждение >>
№ 1
Ольга Куршакова (Тверь)   13.08.2009 - 22:53
Спектакль произвел колоссальное впечатление! Отходила несколько дней! Всем рекомендую посмотреть,независимо от возраста и пола! Очень актуальная тема...думаю,что многие узнают в героях себя! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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