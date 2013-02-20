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Литературоведы в штатском и пьеса "Бег"

30 января
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30 января 1930
В 1929 году МХАТ принял к постановке пьесу Михаила Булгакова "Бег", уже шли репетиции, Хлудова поручили играть трагическому Н.П.Хмелёву, Чарноту – жизнерадостному Б.Г.Добронравову... Но страсти вокруг пьесы опять накалились, последовали письмо-донос Сталину драматурга Билля-Белоцерковского и ответ вождя.
А.М.Горький очень хорошо отозвался о пьесе Булгакова, но повлиять на ситуацию он не мог. Горький не сумел добиться даже возвращения Булгакову его рукописей, отобранных ГПУ.
Без Политбюро было не обойтись, и подготовить решение о запрещении "Бега" поручили Климу Ворошилову, помогал ему более грамотный "литературовед в штатском" П.Керженцев, написавший очень интересную и довольно точную во рецензию.
30 января 1929 года Политбюро опросом своих членов постановило: "Принять предложение комиссии Политбюро о нецелесообразности постановки пьесы в театре".

По материалам статьи В.Сахарова "Драматург М. Булгаков в театре Политбюро"
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Борис ДобронравовНиколай Хмелев
театры
МХТ им. А.Чехова

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