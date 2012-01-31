Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Горки-10». Премьера

31 января
Все года

Театральная хроника >>
31 января 2012
«Горки-10». Премьера
Департамент Культуры Правительства Москвы и театр «Школа драматического искусства» 31 января, 1 и 2 февраля представили премьеру нового спектакля Лаборатории Дмитрия Крымова - «Горки-10» (Уроки русской литературы).
Идея, композиция и постановка – Дмитрий Крымов.
Художник – Мария Трегубова.
Композитор – Кузьма Бодров.
В спектакле заняты актеры: А. Ануров, М. Смольникова, М. Уманец, С. Мелконян, А. Кириченко, В. Дубровин, Р. Братов, а также хор театра под руководством Светланы Анистратовой.
В спектакле использована музыка Л. Бетховена, М. Мусоргского, Е. Розенфельда. М. Блантера, Н. Девите. А также фрагменты пьес Н. Погодина «Кремлёвские куранты», А. Пушкина «Борис Годунов», В. Розова «В поисках радости», Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» и фрагменты повести Б. Васильева «А зори здесь тихие».
«О нашем новом спектакле.
Я хочу поставить такой спектакль - чтобы было долго ничего не понятно, но очень интересно. Очень долго ничего не понятно. Но интересно. А потом, не переставая быть интересным, стало бы все понятно. Только не сразу, но довольно быстро. И не то, чтобы «понятно», а, скорее бы, появилось чувство, что ты понимаешь, куда все это клонится. А когда все это наклонится туда, откуда будет уже совсем все понятно, то не возникло бы мысли, что ты напрасно провел время.
А ещё в конце очень хочется сделать ту сцену из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, где у старушки якобы украли кошелёк, а потом она его нашла.
И чтобы был антракт и занавес. И бутерброды с колбасой в антракте. И тюль с наклеенными деревьями. И большой обеденный стол с чашками. Чтобы были мир и покой. И ещё много стрельбы из разного оружия и крови» - Дмитрий Крымов.

«Горки-10». ПремьераДмитрий Крымов родился в Москве. Окончил факультет сценографии Школы-студии МХАТ. С 19 лет начал свою деятельность как художник-постановщик. Спектакль «Отелло» в постановке отца, великого режиссера Анатолия Эфроса, стал одной из первых его работ. За 20 лет им оформлено более ста спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Таллина, Софии, Токио, Парижа.
В 90-е годы Дмитрий Крымов временно оставляет театр и обращается к живописи и графике. Его работы были представлены на персональных и групповых выставках, часть из них приобретена многими музеями мира: Государственной Третьяковской галерей, Музеем изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Москва), Государственным Русским музеем (Санкт-Петербург), Клингшпор-музеем (Франкфурт-на-Майне), Музеем Виктории и Альберта (Лондон), Коллекцией Всемирного банка (Вашингтон), Музеем Ватикана.
В 2004 году Дмитрий Крымов со своими студентами-сценографами в Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИС) создал спектакль «Недосказки». Спектакль был приглашен Анатолием Васильевым в репертуар театра «Школа драматического искусства».
За 5 лет Лаборатория Дмитрия Крымова выпустила в ШДИ спектакли: «Сэр Вантес. Донкий Хот» (по мотивам романа Сервантеса), «Три Сестры» (по мотивам пьесы У.Шекспира «Король Лир»), «Торги» (по мотивам четырех пьес А.Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад»), «Демон. Вид сверху» (по мотивам поэмы М.Лермонтова), «Корова» (по одноимённому рассказу А.Платонова), «OPUS №7 в 2-х частях: 1. Родословная 2. Шостакович», «Смерть жирафа» (коллективное сочинение участников Лаборатории), «Тарарабумбия» (театральное шествие в честь А.П. Чехова), совместная постановка с Центром им. Вс. Мейерхольда «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…» (по рассказам И. Бунина «Темные аллеи»). Спектакли вызвали живой интерес зрителей, некоторые из них были отмечены известными российскими театральными премиями - «Золотая Маска», «Хрустальная Турандот», премия К.С. Станиславского. Спектакли театра, поставленные Дмитрием Крымовым, были показаны на фестивалях в Великобритании, Венгрии, США, Польше, Финляндии, Франции и Эстонии.

ШДИ
версия для печати
персоны
Александр Ануров (II)Матвей БлантерРуслан БратовБорис ВасильевВсеволод ВишневскийДмитрий КрымовСергей МелконянНиколай Погодин (Стукалов)Виктор РозовМихаил УманецАнатолий Эфрос
театры
Центр имени Вс.Мейерхольда«Школа драматического искусства»

фотографии >>
«Горки-10». Премьера фотографии
«Горки-10». Премьера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 2
Нат-нат (Ярославль)   23.08.2013 - 11:39
У Чехова есть такой рассказ, где напиваются два приятеля- телеграфист и дьячок. Телеграфист по мере опьянения твердит: " Много на свете Лишнего.. " и предлагает упразднить. А дьячок, пораженный... читать далее>>
№ 1
iczern (Москва)   8.02.2012 - 13:42
К сожалению, я был на этом спектакле. Это не уроки литературы, а ее уничтожение. Скажу откровенно, сначала мы смеялись, в зале стоит хохот. И только в перерыве "включились мозги". Первое действие... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

"Памятник Юрию Никулину"
"Памятник Юрию Никулину"
На изготовление памятника нашему великому артисту, актёру и клоуну были направлены все доходы от новой авторской программы "БЕРЕГИТЕ КЛОУНОВ" известного композитора Юрия ЭРИКОНА, который выступил инициатором,организатором и продюсером потрясающего музыкального действа на арене цирка Ю.Никулина...
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Кан
30 января ушёл из жизни актёр Игорь Кан.
Мишель Легран
26 января ушёл из жизни композитор Мишель Легран
Душан Макавеев
25 января ушёл из жизни режиссёр Душан Макавеев.
Станислав Долгошеев
25 января ушел из жизни актер Станислав Долгошеев.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Анастасия Бусыгина
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Евгений Дрёмин
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Керри Вашингтон
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
Джеймс Францискус
Джон Эгар
все родившиеся 31 января >>

Премьеры ТВ

Возмездие
28 января
НТВ
За витриной
28 января
СТБ
Ланцет
28 января
Первый канал
Специалист
28 января
НТВ
Под покровом ночи
1 февраля
Первый канал
Дитя во времени
2 февраля
Первый канал
Моя чужая жизнь
3 февраля
Россия 1
Референт
3 февраля
ТРК Украина
Между нами девочками. Продолжение
4 февраля
Россия 1

ревью