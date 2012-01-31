«Горки-10». Премьера

анонс

20 февраля 2013 «Предательство». Репетиции В театре им. К.С.Станиславского Владимир Мирзоев готовит новый спектакль по пьесе Гарольда Пинтера. Премьера намечена на 27 и 28 февраля 2009 года.

13 февраля 2012 Международный Фестиваль-школа «TERRITORIЯ 2009» С 10 по 20 сентября в Перми пройдет IV Международный Фестиваль-школа современного искусства «TERRITORIЯ 2009».