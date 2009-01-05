«Сказка Арденнского леса». Премьера

В «Мастерской Петра Фоменко»
– премьера. Спектакль «Сказка Арденнского леса»
стал первой постановкой стажерской студии, которую Петр Наумович
набрал полтора года назад. В театре ее шутливо называют драмкружком или курсами повышения квалификации. С той лишь разницей, что все студенты здесь уже имеют профессиональное актерское образование. Для первой постановки искали пьесу, где было бы много музыки и песен. Остановились на мюзикле Юлия Кима
- «Сказке Арденнского леса»
, написанном по шекспировской
пьесе «Как вам это понравится»
.
Кто же они, новые звезды театра?
Француженка Наджа Мэр
выучила русский два года назад. Узнав, что Петр Фоменко
набирает стажерский курс, бросила Саратовскую консерваторию и приехала в Москву. Теперь в спектакле у нее главная роль - красавицы Розалинды. За полтора года в стажерской студии Наджа научилась не только основам актерского мастерства.
Наджа Мэр
, студентка стажерской студии (Франция): «Здесь не только драматическому мастерству… здесь и петь, и танцевать учат… Во Франции такого нет»
.
«Сказку Арденнского леса» Фоменко
ставит уже в третий раз. Впервые он обратился к ней в конце шестидесятых. Спустя десять лет поставил в ленинградском театре комедии
. И вот - новая версия.
Юлий Ким
превратил комедию Шекспира в мюзикл с перевоплощениями и розыгрышами. Впрочем, знаменитую фразу «Весь мир театр…»
все же сохранил. Фоменко
требовал от своих стажеров универсальности. Итальянка Моника Санторо
играет на флейте, говорит и поет без акцента. Бывшая учительница уверенно делает на российской сцене актерскую карьеру.
Моника Санторо
, студентка стажерской студии (Италия): «У каждого есть разный опыт, особенно у тех, кто из заграницы. Все готовы делиться им»
.
Мария Андреева
играет в Малом театре
, снимается в кино, но занятия в стажерской студии не пропускает. «Постигать азы актерской профессии можно только у мэтров
, - считает она. - Честно говоря, я бы с удовольствием училась много-много у всех мастеров, как можно больше взять сейчас, потому что время идет, всё меняется»
.
Переводчик Багдан Будеш
, выпускник Бухарестского университета и Сарбонны, теперь не только переводит пьесы, но и ставит их в мастерской. Многие студенты уже играют в репертуарных спектаклях театра. Но сам Петр Фоменко
относительно дальнейшей судьбы своих стажеров пока не делает прогнозов. Курс продлится еще полтора года. Но «Сказка Арденнского леса»
- уже в репертуаре мастерской.
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