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«Сказка Арденнского леса». Премьера

5 января
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5 января 2009
В «Мастерской Петра Фоменко» – премьера. Спектакль «Сказка Арденнского леса» стал первой постановкой стажерской студии, которую Петр Наумович набрал полтора года назад. В театре ее шутливо называют драмкружком или курсами повышения квалификации. С той лишь разницей, что все студенты здесь уже имеют профессиональное актерское образование. Для первой постановки искали пьесу, где было бы много музыки и песен. Остановились на мюзикле Юлия Кима - «Сказке Арденнского леса», написанном по шекспировской пьесе «Как вам это понравится».
Кто же они, новые звезды театра?

Француженка Наджа Мэр выучила русский два года назад. Узнав, что Петр Фоменко набирает стажерский курс, бросила Саратовскую консерваторию и приехала в Москву. Теперь в спектакле у нее главная роль - красавицы Розалинды. За полтора года в стажерской студии Наджа научилась не только основам актерского мастерства.
Наджа Мэр, студентка стажерской студии (Франция): «Здесь не только драматическому мастерству… здесь и петь, и танцевать учат… Во Франции такого нет».

«Сказку Арденнского леса» Фоменко ставит уже в третий раз. Впервые он обратился к ней в конце шестидесятых. Спустя десять лет поставил в ленинградском театре комедии. И вот - новая версия.
Юлий Ким превратил комедию Шекспира в мюзикл с перевоплощениями и розыгрышами. Впрочем, знаменитую фразу «Весь мир театр…» все же сохранил. Фоменко требовал от своих стажеров универсальности. Итальянка Моника Санторо играет на флейте, говорит и поет без акцента. Бывшая учительница уверенно делает на российской сцене актерскую карьеру.
Моника Санторо, студентка стажерской студии (Италия): «У каждого есть разный опыт, особенно у тех, кто из заграницы. Все готовы делиться им».

Мария Андреева играет в Малом театре, снимается в кино, но занятия в стажерской студии не пропускает. «Постигать азы актерской профессии можно только у мэтров, - считает она. - Честно говоря, я бы с удовольствием училась много-много у всех мастеров, как можно больше взять сейчас, потому что время идет, всё меняется».

Переводчик Багдан Будеш, выпускник Бухарестского университета и Сарбонны, теперь не только переводит пьесы, но и ставит их в мастерской. Многие студенты уже играют в репертуарных спектаклях театра. Но сам Петр Фоменко относительно дальнейшей судьбы своих стажеров пока не делает прогнозов. Курс продлится еще полтора года. Но «Сказка Арденнского леса» - уже в репертуаре мастерской.

Новости культуры
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персоны
Мария АндрееваЮлий КимПётр Фоменко
театры
"Мастерская Петра Фоменко"

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