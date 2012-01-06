«Нылка и Вылка в детском саду». Новогодняя премьера

анонс

К 120-летию первой постановки пьесы на сцене Театра Корша

Первой премьерой ЦАТРА станет спектакль «Шинель» в постановке Бориса Морозова, приуроченный к 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя.

14 мая 1948

В Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые»

14 мая 1948 года в Театре им. Моссовета премьера спектакля «Без вины виноватые» в постановке Юрия Завадского и М.Чистякова.