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«Нылка и Вылка в детском саду». Новогодняя премьера

6 января
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6 января 2012
Впервые в Театре.doc (Москва) - спектакль для детей!
«Нылка и Вылка в детском саду». Новогодняя премьера
6, 8 и 15 января в 13.00
Премьера
«Нылка и Вылка в детском саду»
Страшная история для детей от 3 лет с репетицией
По пьесе Елены Греминой
Режиссеры - Талгат Баталов, Михаил Угаров
В ролях – Ирина Вилкова, Талгат Баталов
Сценография - Елена Гремина
Молодая воспитательница детского сада Майя Ивановна идет, после окончания училища, в первый раз на работу в детский сад № 5. Майя Ивановна очень хороший педагог, она получила пятерки по таким предметам как Кормление капризного ребенка, Умывание Чумазиков, Укладывание спать Непосед. От того, как пройдет первый день Майи Ивановны, зависит то, возьмут ли ее на работу в детский сад № 5.
И все было бы хорошо, но в этот день в садик привели двух сестричек – Нылку и Вылку…
« …в этот день в детский садик номер пять пришли Нылка и Вылка! Это очень страшные девочки. Из-за них в детском садике номер пять все время исчезают воспитательницы. Одна вышла из детского садика и бежала, не переставая, несколько дней, боясь обернуться. Лишь бы подальше убежать от детского садика номер пять. Кстати, ничего плохого не случилось от этого, потому что эта воспитательница установила мировой рекорд по бегу без оглядки и про нее даже сняли телевизионную передачу. Другая воспитательница поработала там день и уехала в Австралию. Потому что Австралия очень далекая страна. Кто знает, где она находится?» (Цитата из спектакля)
Первая часть спектакля – репетиция, в которую вовлекаются маленькие зрители. Дети видят, как устроен театр, понимают, что такое репетиция, в которой они участвуют. А дальше происходит собственно спектакль, в котором дети-зрители участвуют вместе с актерами.

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Ирина ВилковаЕлена ГреминаМихаил Угаров
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