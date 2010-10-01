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«На пороге юности»: афиша фестиваля

1 октября
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1 октября 2010
С 1 по 7 октября 2010 года в Рязани прошел VI Всероссийский фестиваль спектаклей для подростков «На пороге юности». В 2010 году участниками фестиваля стали 14 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Одессы, Рязани, Зеленограда, Тулы, Орла, Твери, Красноярска, Нягани, Одессы и Минска. Торжественное открытие фестиваля состоялось 1 октября в Рязанском Театре на Соборной. Учредителями фестиваля являются Правительство Рязанской области, Комитет по культуре и туризму Рязанской области и Рязанский областной театр для детей и молодежи «Театр на Соборной». На фестивале было представлено 19 лучших спектаклей театров России и ближнего зарубежья, работающих для детей и молодежи. Спектакли фестиваля можно было увидеть на пяти площадках: в «Театре на Соборной», Рязанском театре кукол, Рязанском театре драмы, Камерном зале Рязанской филармонии и Концертном зале имени С. А. Есенина.
В рамках фестиваля 4 и 5 октября прошли творческие лаборатории с участием известных современных драматургов, пишущих для подростков и о подростках: Ксении Драгунской, Виктора Ольшанского и Ярославы Пулинович. В работе фестиваля также примут участие театральные критики Олег Лоевский, Геннадий Дёмин и Ирина Азеева. 4 октября прошел вечер есенинской поэзии, на котором прозвучат произведения С. А. Есенина в исполнении артистов театров-участников фестиваля. На фестивале работало зрительское жюри, состоящее из двенадцати школьников и студентов вузов. 7 октября состоялся круглый стол на тему «Театр и подросток», на котором были подведены итоги фестиваля.

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