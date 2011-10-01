Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театр русской комедии открывает сезон

1 октября
Все года

Театральная хроника >>
1 октября 2011
1 октября Театр русской комедии открыл новый театральный сезон. Первым спектаклем сезона стала премьера по новой пьесе хорошо известного российского драматурга Александра Коровкина «Палата бизнес-класса».
«Палата бизнес-класса»
Действие этой блистательной комедии положений проходит в палате бизнес-класса одной из больниц. Узнаваемые персонажи, реалии сегодняшних дней обрамляют эту экстравагантную историю, выполненную в лучших традициях классиков театральной комедии.
Вихрь меняющихся обстоятельств, как снежный ком обрушивающихся на главных героев, заставляют их мгновенно приспосабливаться к сиюминутной внезапности жизни. Вот и закручивается история, в которой переплетется все – и искренний юмор, и тонкий лиризм, и житейская мудрость.
Драматурга Александра Коровкина российские зрители хорошо знают как автора сценария к известным телесериалам «Бедная Настя», «Неотложка», «Дорогая Маша Березина». Спектакли по его пьесам идут во многих театрах страны, а его «Кукла для невесты» уже несколько сезонов с успехов идет на сцене МХТ им. Чехова. В Саратове это первое обращение к творчеству А. Коровкина.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Алексей БондиФрансис ВеберГригорий ГоринМихаил ЗощенкоАлександр Коровкин
театры
МХТ им. А.ЧеховаСаратовский театр русской комедии

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения"
"Работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения"
После капитального ремонта, 5 апреля 1921 года комедией А. Грибоедова «Горе от ума» открылся Малый театр. Актерам прочитали письмо М. Ермоловой, в котором актриса призывала труппу «приступить к великому делу просвещения народа и работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Коваль
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Коваль.
Людмила Любимова
24 сентября ушла из жизни актриса Людмила Любимова.
Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.

День рождения >>

Михаил Дорожкин
Олег Драч
Олег Ефремов
Ирина Калиновская
Геннадий Нилов
Ольга Рептух
Нина Усатова
Чулпан Хаматова
Дмитрий Щербина
Стефано Дионизи
Уолтер Мэттау
Филипп Нуаре
Джордж Пеппард
Лоуренс Харви
Ричард Харрис
Джули Эндрюс
все родившиеся 1 октября >>

Премьеры ТВ

Элвис Пресли. Искатель
30 сентября
Первый канал
Морозова-2
1 октября
Россия 1
Московская борзая-2
1 октября
Россия 1
Операция "Сатана"
1 октября
Первый канал
Вторая жизнь Уве
5 октября
Первый канал
Катькино поле
6 октября
Россия 1
Конвой
6 октября
Первый канал
Призраки прошлого
6 октября
Россия 1
Шаг в бездну
6 октября
ТВЦ

ревью