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«Прорицание Вёльвы». Возвращение

12 октября
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12 октября 2010
12 октября Театральная Лаборатория Вадима Максимова показала в арт-центре на легендарной Пушкинской 10 (ГЭЗ-21) в рамках театральной программы MISE EN SCENE спектакль «Прорицание Вёльвы».
Последний раз постановка была показана в Санкт-Петербурге два года назад. С тех пор спектакль «Прорицание Вёльвы» стал участником и призером ряда международных фестивалей, в том числе: IV международного театрального фестиваля в Мон-Лорье (Мон-Лорье (Квебек), Канада, 2009, приз за лучшую женскую роль), «Театарфест» (Сараево, Босния и Герцеговина, 2009), «Фавн» (Тржчениче, Чехия, 2010). В 2006 году постановка также получила гран-при ежегодного петербургского фестиваля «Рождественский парад».
«Прорицание Вёльвы» – скандинавский эпос в лицах. Примеряющая на себя чужие роли мифическая старуха и дюжина кукол – вот население мира «Старшей Эдды», воссозданного Театральной Лабораторией. Вадим Максимов, много лет практикующий театральную систему великого безумца Антонена Арто, решился воплотить его несбыточную мечту: применить «театр жестокости» к эпосу.
В спектакле драматическое противопоставляется эпическому. Чередуются динамические сцены, основанные на пластическом танце, и медитативные повествовательные эпизоды. Последние вводят зрителя в некое подобие транса, благодаря специальной технике звукоизвлечения, используемой актерами. Все вместе заставляет напряженно следить за метаморфозами, происходящими на сцене.
Пустое мёртвое пространство по мере рассказа воскрешенной Вёльвы заполняется различными существами. Гибкие звери, заклинаемые богиней Фригг, оборачиваются малоподвижными камнями и стихиям с незрячими кукольными глазами.
Овеществленный эпос, замешанный на французском авангарде, зрелище, безусловно, интересное. Особенно для любителей нестандартного авторского театра. Ведь Театральная Лаборатория – единственный театр в Петербурге, работающий по системе Арто.
В ролях: Оксана Свойская и Павел Луговской.
Промо-ролик спектакля (3 мин.): www.vimeo.com/14578818

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«Прорицание Вёльвы». Возвращение фотографии
«Прорицание Вёльвы». Возвращение фотографии
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