«Прорицание Вёльвы». Возвращение

анонс

6 июля 2009

Вспоминая о "серебряном веке"...

27 и 28 февраля 2007 года на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга был представлен спектакль-концерт "Маскарад" М.Ю.Лермонтова на музыку А.И.Глазунова.