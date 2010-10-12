«Русалка». Премьера

анонс

4 мая 2010 Благотворительный концерт «Признание в любви» 21 Декабря в Московском Международном Доме Музыки в честь ветеранов театра и кино состоялся праздничный концерт «Признание в любви».

20 февраля 2013 Подростки - драматурги «Театра климатического действия» Московские подростки стали драматургами «Театра климатического действия» на сцене Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.

11 января 2015 «Алиса». Мировая премьера 6 марта 2011 года «Балет «Москва» открыл новый сезон долгожданной премьерой спектакля «Алиса».