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Скоро - «Золотой Витязь»

12 октября
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12 октября 2009
Скоро - «Золотой Витязь»С 23 октября по 2 ноября в Москве пройдет VII Международный Театральный Форум «Золотой Витязь», организаторами которого являются МКФ «Золотой Витязь» и Министерство культуры РФ при поддержке Фонда изучения наследия П.А. Столыпина.
Почётными попечителями МКФ «Золотой Витязь» являются: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Полномочный председатель Президента РФ в Центральном Федеральном округе Г.С.Полтавченко, Председатель Союза кинематографистов РФ Н.С. Михалков.
Генеральный спонсор VII МТФ «Золотой Витязь» - ЗАО «Экспоцентр», лидер выставочного движения России.
Цель форума – утверждение основ Русского реалистического театра, популяризация классической и национальной драматургии, возрождение идеи патриотизма, высоких гуманистических идеалов.
На суд зрителей будет представлена обширная театральная программа из разных стран. Театры России, Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Польши, Эстонии выступят с лучшими спектаклями, отвечающими девизу: «За нравственные идеалы. За возвышение души человека» - это знаменитые театральные коллективы: Государственный академический Малый театр, театр «Мастерская П. Фоменко», театр им. Моссовета, театр им. Ленсовета, студия п/р О.Табакова, театр музыки и поэзии п/р Елены Камбуровой, театр Наций, РАМТ и многие другие.
В репертуаре Форума пьесы по произведениям Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, Чехова, Шукшина и других авторов.
Три международных Жюри будут оценивать спектакли в трёх номинациях: «Театр - большая форма», «Театр - малая форма» и «Театр для детей». Победителям Форума будут вручены призы: Гран-При, Золотой, Серебряный и Бронзовый Витязи.
На торжественной церемонии Открытия Форума будет названо имя лауреата одной из высших наград форума: Золотой медали имени Н.Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство».
В рамках Театрального Форума пройдет международная конференция «Духовные традиции. Театр Славянского мира» с участием известных деятелей театра и представителей СМИ.
Торжественное открытие VII Международного Театрального Форума «Золотой Витязь» состоится 23-го октября в Государственном академическом Малом Театре спектаклем «Дети солнца» М. Горького в постановке А.Шапиро.

Программа

29 сентября
Театр-малая форма
19.00 Театр «Сфумато», Болгария. Центр Мейерхольда - «Сны о Гоголе»

18 октября
Театр-малая форма
19.00 Театр им.Моссовета - «Долгое Путешествие в ночь»

23 октября
13-00 Пресс-конференция, посвященная VII МТФ «Золотой Витязь». Малый театр
19.00 Торжественное открытие VII Международного театрального форума «Золотой Витязь». Государственный Академический Малый театр

24 октября
Внеконкурсная программа
15.00 Студенческий театр Международного Славянского Института - «Как важно быть серьезным»
Театр-большая форма
19.00 театр п/р М.Щепенко
Театр для детей
12.00 театр п/р Е.Камбуровой - «Английские сказки»
18.00 театр Луны - «Мери Попинс - NEXT»

25 октября
Театр-большая форма
19.00 Московский театр «Мастерская П.Фоменко» - «Сказка Арденнского леса»
Театр-малая форма
16.00 Камерный путешествующий театр «КаПуТ», Сербия
на сцене театра п/р М.Щепенко - «Москва – Петушки»
18.00 театр «ФаВи», Сербия
на сцене театра п/р М.Щепенко - «Знай, что я тебя люблю»
20.00 Елена Бойович и Ансамбль «Сораби», Сербия
на сцене театра п/р М.Щепенко - «Сербское танго»
Театр для детей
12.00 РАМТ - «Приключения капитана Врунгеля»

26 октября
Театр-большая форма
15.00 Иркутский театр Народной драмы
на сцене театра п/р М.Щепенко - «Суворов и станционный смотритель»
19.00 Русский духовный театр «Глас»
на сцене театра Луны - «Великая княгиня Е.Ф.Романова»
Театр-малая форма
18.00 Центр современного искусства «Brama II»
на сцене Культурного центра Украины - «Провинциальная леди Макбет»
20.00 Русский драматический театр «Глагол», Эстония
на сцене театра п/р М.Щепенко - «Семен Захарович из «Преступления и наказания»

27 октября
Театр-большая форма
19.00 театр «Наций» - «Рассказы Шукшина»
Театр-малая форма
19.00 Польша

28 октября
Театр-малая форма
18.00 Санкт-Петербургский Православный драматический театр «Странник»
на сцене театра п/р М.Щепенко - «Раскольников»
20.00 Актер театра им.Моссовета А.Межулис
на сцене Центра Солженицына - «Вертинский на все времена»

29 октября
Театр-большая форма
19.00 Иркутский академический драматический театр им.Н.П.Охлопкого
на сцене театра на Таганке (Губенко) - «Последний срок»
Театр-малая форма
19.00 Национальный Академический Украинский Драматический театр им. М.Заньковецкой
на сцене Культурного центра Украины - «Рассказ неизвестного человека»
Театр для детей
19.00 Московский Армянский театр п/р Славы Степаняна
на сцене театра п/р М.Щепенко - «Луйс Мари. Ода «К Радости»

30 октября
Театр-большая форма
Омский драматический театр «Галерка»
на сцене театра п/р М.Щепенко - «Сергей Есенин»
Театр-малая форма
19.00 Московский театр–студия п/р О.Табакова - «Олеся»
Театр для детей
19.00 Московский детский музыкальный театр «Экспромт» - «Пиковая дама»

31 октября
Театр-большая форма
19.00 Московский Государственный театр «Ленком» - «Вишневый сад»
Внеконкурсная программа
Студенческий театр «В движении» (Днепропетровск) - «Глазами клоуна»
Мастерская Олега Кудряшова - «Печальная история одной пары», «Истории, подслушанные в чужом iPod»
Театр для детей
16.00 Театр 111 - «Дом»

1 ноября
Театр-большая форма
19.00 Театр им.Ленсовета - «Ревизор»
Театр-малая форма
19.00 Театр им.Моссовета - «Долгое Путешествие в ночь»
19.00 Театр п/р Е.Камбуровой - «Bakhtale dromensa / Счастливые дороги»

2 ноября
19-00 Торжественная церемония закрытия VII Международного театрального форума «Золотой Витязь». Центральный Дом Кинематографистов
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