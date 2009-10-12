Скоро - «Золотой Витязь»

анонс

20 февраля 2013 Премьера в «Мастерской Петра Фоменко»: «Улисс» В театре «Мастерская Петра Фоменко» состоялась премьера спектакля Евгения Каменьковича «Улисс» по знаменитому роману Джеймса Джойса.

22 июля 2007 Последний спектакль Владимира Высоцкого В 1971 году Юрий Любимов поставил "Гамлета" в переводе Пастернака с Владимиром Высоцким в главной роли. "Гамлет" Театра на Таганке стал настоящим откровением для зрителей и критики.

10 октября 2007 VIII международный театральный фестиваль NET С 27 ноября по 6 декабря 2006 года в Москве прошел международный театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр). Каждый год этот фестиваль предлагает новый ракурс, новый срез театрального процесса и знакомит московских зрителей с лучшими образцами мирового сценического искусства.