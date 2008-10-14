Онлайн-спектакли на фестивале «Театральная паутина»

14-го октября в новом здании театра «Мастерская Петра Фоменко» открылся пятый, юбилейный фестиваль «Театральная паутина». Этот уникальный смотр посвящен синтезу новейших технологий и театрального искусства. Спектакли, которые попали в его афишу, транслируются в Интернете в режиме онлайн. Причем, участникам из других городов теперь даже не обязательно приезжать в Москву. Съемочная бригада фестиваля сама выезжает на места.

Никакие технические средства не могут заменить живой театр. Организаторы интерактивного фестиваля «Театральная паутина» согласны с этим утверждением. Их цель – продемонстрировать возможности информационных технологий в общении с театральным зрителем. В новом здании «Мастерской Петра Фоменко» в любой гримерке есть выход в Интернет.

За четыре года существования фестиваля в Интернете было показано тридцать семь спектаклей из семнадцати городов России и зарубежья. Жанровых ограничений нет. В афише – драма, опера, балет, кукольный театр, оперетта и современный танец.

Спектакли «Театральной паутины» увидели зрители из восьмидесяти стран мира. Виртуальный зрительный зал каждого спектакля составлял от трех до четырех тысяч мест. Желающих стать свидетелями технического прогресса на службе искусству с каждым годом становится все больше. Если в первый год насчитывалось около трех тысяч пользователей, то в этом году организаторы ожидают в два раза больше. «Например, в костромские леса уже пришел скоростной безлимитный ADSL. В домике в деревне, в глуши, можно спокойно за вменяемые деньги иметь такое интернет-соединение, что можно спокойно смотреть наши трансляции», – замечает руководитель фестиваля Игорь Овчинников.

В программу юбилейного фестиваля вошли восемь спектаклей из Москвы, Ростова-на-Дону, Кемерово, Новосибирска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Владивостока. Есть даже премьеры. Опера «Кармен» Ростовского музыкального театра будет транслироваться с первого показа спектакля широкой публике. «Разные театры нашей страны просто завалили нас прекрасными материалами о своей деятельности. DVD, записи спектаклей, программки, и они очень хотят во всем этом участвовать», – добавляет Овчинников.

Первым спектаклем фестивальной афиши, как и четыре года назад, стала работа «Мастерской Петра Фоменко». «Бесприданницу» Островского увидели во всем мире. Знаменитые сестры Кутеповы в постановке не заняты, поэтому с огромным удовольствием предоставили свою гримерку под центр управления Интернет-трансляции, которая впервые велась в качестве «телевидения высокой четкости». «Мы отказались от аналоговой передачи сигнала, у нас полностью цифровой сигнал будет идти по всем нашим проводочкам», – поясняет технический директор Владимир Ершов. «Параллельно этот же спектакль в таком же качестве смотрели и в Петербурге, в Александринском театре. Там соберется петербургская театральная общественность, театральные студенты. Они пока его не видели. Какие бы у них были шансы увидеть его живьем, никому неизвестно», – рассказывает Игорь Овчинников.

Среди других технологических фокусов на открытии фестиваля были показаны записи театральных спектаклей в объемном изображении на особых плазменных панелях. «Как живой Андрей Миронов в "Женитьбе Фигаро", и все в объеме», – отмечает Овчинников.

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