Алексей Айги дал концерт на театральной сцене

анонс

«Калека с Инишмана» в Театре на Таганке

15 ноября в ЦДиР состоится премьера спектакля «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Георга Жжено.

10 февраля 2007

Наша горбатая «Чайка»

23 февраля 1922 года в Петрограде в здании бывшего Тенишевского училища спектаклем «Конек-Горбунок» открылся Театр юных зрителей. По замыслу его создателя и руководителя Александра Брянцева, театр «должен объединять художников, умеющих мыслить как педагоги, с педагогами, способными чувствовать как художники».