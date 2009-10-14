«Et Cetera» представляет: «Продюсеры»

«Et Cetera»
– это театр, который не боится экспериментировать, браться за совершенно неизведанный дотоле материал, быть первооткрывателем. Последняя премьера театра яркий тому пример — в драматическом театре появился бродвейский мюзикл «Продюсеры»
. Театр преодолел все сложности постановки прославленного бродвейского хита на сцене репертуарного театра с постоянной труппой, одолел все перипетии переговорного процесса, покупки лицензии, и получение права на самостоятельное постановочное решение. В результате появилось «шоу масштабнее и эффектнее бродвейского»
, как написала о спектакле «Продюсеры»
«Российская газета». Премьера состоялась в апреле, на аншлагах сыграно 13 представлений. Не только зрители, но и столичная критика спектакль признала, даже самые скептические авторы высоко оценили российскую версию прославленного бродвейского мюзикла. Зрелище, которое показал театр «Et Cetera»
весной, действительно превосходно по всем параметрам: блистательный искрометный текст, множество шлягеров, живой оркестр, прекрасные актерские работы, яркое оформление, 300 роскошных спектаклей…. Но не только все эти несомненные достоинства обеспечили успех спектаклю – он вышел во время. Да, этот дорогостоящий проект вышел тогда, когда оказался нужен зрителям. Тогда, когда всеобщий кризис поверг всех в бесконечное уныние, когда иссяк оптимизм, когда хорошее настроение наблюдается у очень немногих, выходит очень смешной спектакль, который заставляет даже самых больших пессимистов весело смеяться. Причем смеяться над своими страхами оказаться не у дел, быть свергнутыми с мифических пьедесталов, потерять равновесие, существующее на материальном достатке. А «Продюсеры»
учат радоваться жизни, потому что в ней кроме денег, есть еще и дружба, есть еще и любовь. И еще одна важная мысль в этом спектакле, для тех, кто может читать: в мире подделок, которыми потчуют повсеместно, существуют ценности настоящие.
В ближайшее время спектакль «Продюсеры»
можно будет увидеть 30 и 31 октября.
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