Новый мюзикл - «Обыкновенное чудо»

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Театр «Синематографъ» принял участие в необычной акции под названием «Рок-урок».

9 июля 2006

Первый сбор труппы будущего театра "Современник"

Прошел первый сбор труппы будущего театра "Современник", состоявшей из выпускников Студии молодых актеров. Как вспоминал Олег Табаков, старые актеры МХАТа называли членов Студии: "Вот они, наши будущие гробокопатели".