Новый мюзикл - «Обыкновенное чудо»

«Мне захотелось поговорить с тобой о любви… И я взял и собрал людей, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала».
В течение тридцати лет эти слова, написанные драматургом Евгением Шварцем
в пьесе «Обыкновенное чудо»
, звучали с киноэкрана в замечательном фильме Марка Захарова
, а вскоре они снова будут будоражить сердца зрителей. Только теперь - с театральной сцены. Спустя годы композитор Геннадий Гладков
и поэт Юлий Ким
снова захотели поговорить со зрителем о любви.
Дописав к уже существующим музыкальным номерам из фильма более 15 новых песен, они превратили известную историю в мюзикл, за постановку которого взялся Алексей Иващенко
. Продюсер собрал отличную команду профессионалов: спектакль будет отличаться масштабными декорациями (художник-постановщик Лариса Ломакина
), удивительными костюмами (Ольга-Мария Тумакова
и Вадим Воля
), превосходным звуком и светом (Юрий Романов
и Глеб Фильштинский
соответственно) и хореографией Олега Глушкова
. Поставил спектакль Иван Поповски
(театр «Мастерская Петра Фоменко»
), известный своим безупречным творческим вкусом и смелым взглядом на театральные постановки.
Каждый из постановщиков оказался немного волшебником, и в результате у них родилось общее чудо, которое будет близко и понятно любому зрителю. Спектакль, сочетающий в себе традиции русской театральной школы с бродвейскими технологиями мюзикла и неожиданными режиссерскими решениями, несомненно придется по душе нашему зрителю. Новейшие технологические решения в нем будут органично сочетаться с замечательной актерской игрой и «живым» звуком. «Рекомендовано для семейного просмотра»
– такой гриф смело можно ставить на афише. Ребенок, подросток, взрослый – каждый сможет найти что-то свое в этой истории, полной чудес и приключений, романтики и мудрости… В ней есть и волшебство, и доброта, и Обыкновенное чудо
– Любовь.
В состав труппы мюзикла «Обыкновенное чудо»
вошли замечательные артисты: Игорь Балалаев
, Елена Чарквиани
, Ирина Линдт
, Юрий Мазихин
, Виктор Добронравов
, а также будущие звезды российского театра. «…И все они стали жить так»
, чтобы мы, зрители, смеялись и плакали, а выходя после спектакля из зала, напевали понравившиеся мелодии и разговаривали о любви.
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«Обыкновенное чудо». Премьера
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