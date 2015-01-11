Первой студией МХТ 15 октября 1913 года показана премьера пьесы Г. Гауптмана «Праздник мира» в постановке Е. Вахтангова и оформлении М. Либакова.

В ролях: Фрибе – Михаил Чехов, доктор Шольц – Григорий Хмара, Роберт – Борис Сушкевич, Ида Бюхнер – Софья Гиацинтова, госпожа Шольц – Лидия Дейкун

Репетиции спектакля «Праздник мира» Г.Гауптмана, которым должна была официально открыться Первая Студия МХТ, шли как последовательное освоение «системы». Однако в резкой интерпретации Вахтангова идеи учителя обнаружили незнакомые грани: натурализм, обостренный до гиперболы, психологизм, доведенный до исступления.{} В «Празднике мира» эмоциональным центром спектакля стала короткая и хрупкая идиллия дружбы, воцарившаяся во время встречи семьи, где все ссорятся и ненавидят друг друга. Кратковременная идиллия лишь оттенила взаимную ненависть, эгоизм, распад традиционных связей. Эти болезни времени Вахтангов анализировал, беспощадно обнажая надорванные души героев. (Екатерина Юдина).



Первая работа Вахтангова вызвала раздражение Станиславского. Он говорил, что «это какая-то болезнь, истерия», актеры играют «неврастенично». Критик Л. Гуревич прозорливо отмечала: «Нервическая несдержанность изображаемых Гауптманом людей сообщалась в некоторых местах самому характеру игры».



Стала ли вахтанговская постановка «Праздника» отрицанием достоинства человека, отрицанием основной программы студии? Нисколько. Но Вахтангов отнёсся к проблеме человеческого достоинства с жестокой страстью, незнакомой ни Сулержицкому, ни Болеславскому, ни, пожалуй, всему Художественному театру во главе со Станиславским.{} Вахтангов … пробуждал у зрителей сознание, что достоинство человека в том, чтобы, не пряча, как страус, голову под крыло, бороться за достойные человеческие отношения, за достойную жизнь, как бы трудна борьба ни была. («Жизнь замечательных людей. Вахтангов» Х.Н. Хеpсонский)