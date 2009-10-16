«Ворожба в двух частях». Премьера

24 и 25 октября 2009 года в Московском театре «Et Cetera»
п/р А.Калягина состоится премьера нового спектакля.
Известный рижский режиссер Галина Полищук
переводит на язык театра легендарную купринскую повесть «Олеся»
. «Олеся»
– самое поэтическое произведение Александра Куприна. Это мистическая история любви, у которой нет продолжения. Только один миг любви – колдовской, опьяняющей, сжигающей дотла. Миг, который помнишь всю жизнь. «Полесье, глушь, лоно природы, удивительные нравы, первобытные натуры»
– с этой фразы начинается история «Олеси»
, которую Автор пишет всю свою жизнь, существуя на грани вымысла и действительности.
«Ворожба в двух частях»
– так назвала свой спектакль режиссер Галина Полищук
. «Для меня это не только история любви,
- говорит Полищук
, - хотя это очень романтическая и красивая любовная история. Но меня в «Олесе» не менее волнует тема веры и безверия. Тема истинного знания, божественного знания, которым владеет Олеся, и знания ложного, знания социума, группы, большинства. На мой взгляд, сегодня для нас важно во всем этом разобраться»
.
Полесскую юную колдунью играют заслуженная артистка России Мария Скосырева
и молодая актриса Анастасия Кормилицына
. В спектакле заняты: заслуженная артистка России Людмила Дмитриева
, Сергей Демидов
, Анатолий Завьялов
, Андрей Кондаков
, Кирилл Лоскутов
, заслуженный артист республик Алтай и Тыва Амаду Мамадаков
, Александр Никифоров
, Петр Смидович
, Евгения Сирота
, Федор Урекин
.
Галина Полищук
родилась в Латвии, окончила Российскую академию театрального искусства, вернулась домой, где сразу же была принята в, пожалуй, лучший сегодня латвийский театр — Новый Рижский
. Правда, вскоре после постановки «Стеклянного зверинца» Теннесси Уильямса покинула эту труппу, вероятно побоявшись попасть под авторитет ее лидера — Алвиса Херманиса
. Впрочем, несгибаемый бойцовский характер украинка по крови (отец Галины — родом с Виннитчины) демонстрировала и дальше. Несмотря на огромный успех на родине и международных фестивалях спектаклей, поставленных молодым режиссером в Национальном театре Латвии, она не задержалась и в этом коллективе. Уходила шумно, поссорившись с директором. Видимо, правда была на ее стороне — вслед за Полищук
написали заявления об уходе шестеро ведущих молодых актеров. Как ни странно, этот демарш — урок любой власти — в Министерстве культуры Латвии не осудили, а совсем наоборот, решили: если талантливые, ищущие люди так страстно отстаивают свое творческое кредо, их следует поддержать. В результате сегодня Галина Полищук
и ее артисты имеют собственное помещение и печать. Их театр называется «Обсерватория»
(слово это Полищук
явно заимствовала у своего учителя в РАТИ — легендарного авангардного режиссера Клима). А прославивший эту компанию «Вей, ветерок» и другие спектакли, созданные в бытность сотрудниками Национального театра Латвии, продолжают гастролировать по европейским фестивалям.
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