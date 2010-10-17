Арнтгольц пошла в музыкальную школу

Играть Шиллера
сегодня - шаг смелый, требующий от актера сверхспособностей. Создавая «Коварство и Любовь»
в 1783 году, автор приписывал персонажам талант игры на музыкальных инструментах. Так, дочери простого музыканта Луизе просто необходимо играть на скрипке. Ольга Арнтгольц
, исполняющая эту роль в постановке Нины Чусовой
, инструмент не держала в руках с самого детства. Но выход был найден. Уроки музыки теперь стали частью жизни молодой актрисы. После репетиции она убегает заниматься игрой на скрипке с молодым педагогом по имени Петр.
- Двадцать минут в час я играю разные упражнения, а затем делаю перерыв, -
признается Арнтгольц
, - считается, что заниматься больше - не очень эффективно. Пальцы рук теряют чувствительность из-за напряжения. Лучше тренироваться меньше, но чаще. В день на занятия по двадцать минут я могу потратить часа три.
Решение о том, что Арнтгольц
будет сама играть на скрипке в спектакле было воспринято на ура ее коллегами по сцене. Эвелина Блёданс
и Вячеслав Манучаров
всякий раз интересуются успехами Ольги
, буквально требуют показать что-нибудь виртуозное. Но актриса пока не спешит хвастаться, приберегая силы для премьеры, которая состоится совсем скоро - 5 ноября - на сцене театра им. Наталии Сац
.
Сюжет спектакля «Коварство и Любовь»
по прошествию двухсот лет со дня создания, не утратил своей актуальности. Фердинанд - сын президента, что не мешает ему влюбится в Луизу, дочь простого музыканта. Эта любовь окажется роковой, ведь молодые люди стоят на разных ступенях социальной лестницы. Скандалы, интриги, расследования...
Кажется, что в истории любви и преступления - преград слишком много, но у Нины Чусовой
заготовлены сильные козыри, крыть которые режиссеру помогут талантливые актеры: Андрей Соколов
, Олеся Судзиловская
, Александр Леньков
, Настя Задорожная
, Андрей Финягин
, Александр Рапопорт
, Владимир Меньшов
, Олег Масленников-Войтов
и Ольга Долинина
.
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