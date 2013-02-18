Комедийная хоромина

Жил-был царь Алексей Михайлович. И была у царя врожденная любовь к художеству. Задумали передовые люди того времени начать "затеянное дело своими силами". С тем и явились вельможи к царю. Любимец царя боярин Артамон Матвеев совет подает: "Надобно, государь, "комедию строить", себя показать. Пусть люди заграничные не подумают, что живем без утех. Прикажи, чего тебе надобно, а мы живо исполним!"

Приказал Алексей Михайлович найти человека знающего толк в комедиях. Нашли такого в Немецкой слободе. Звали его Иоганн Грегори. Царь добро дал, значит полно лясы точить, пора голенища строчить. Выбрали библейский сюжет об Эсфири, порешили включить в представление музыку, пение и танцы. Созвали для действа 60 юношей и несколько военных из Немецкой слободы. Работали денно и нощно. Но пора, братцы, и за топоры браться! В селе Преображенском строить начали "комедийную хоромину". Была она деревянной, имела десять сажен в квадрате да в высоту шесть сажен. Стены, чтобы государю не дуло, обили войлоком, под ноги положили ковры. Зал и рампу осветили сальными свечами. В центре зала поставили кресло для Алексея Михайловича, а для царицы и царевны смастерили ложу с решеткой, через которую смотреть им представленье, но при этом оставаться невидимыми для остального люда. Все было исполнено, как приказано.

Приглашения на "комедию" были разосланы на 17 ОКТЯБРЯ 1672 года. Стали от царя стремянные ходить, клич кликать: "Собирайтесь-де, бояре и купцы, все к великому государю в походу, в село Преображенское".

Актеры по-русски говорили плохо, поэтому потешали публику на немецком языке. Народ у нас смекалистый, библейский сюжет знали хорошо - перевод не понадобился. Действо захватило царя так, что он проглядел целых десять часов подряд, не вставая с места". Положили труд - получили и рыбку, и пруд. Щедро наградил всех царь. Была бы охота, заладится всякая работа. Поставили еще представленья: "Товия младшего", "Комедию об Адаме и Еве", "Темир-Аксаково действо", "Егорьевскую комедию", "Давида и Голиафа", "Бахуса и Венуса", "Орфея". Но пришла беда. Умер в 1676 году царь Алексей Михайлович. Закручинились бояре. Попрощались со старым царем и пошли к новому, Федору Алексеевичу. Но царь к затее своего батюшки остался равнодушен, а боярина Матвеева и вовсе сослал. Радовала "комедийная хоромина" люд наш три с половиной года. Полюбило действо великое множество людей. Но любовь - не пожар, загориться - не потушишь!



Автор: Д. Осада

Источник : Моров А. "Три века русской сцены".