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«Герой нашего времени» в Театре на Таганке

17 октября
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17 октября 1964
В театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Герой нашего времени» в постановке Юрия Любимова. В роли Печорина - Николай Губенко, Грушницкий – Валерий Золотухин, Бэла – Ирина Кузнецова, баронесса Штраль – Татьяна Махова, в роли отца Бэлы - Владимир Высоцкий.
«Рецензенты единодушно отмечали две актерские удачи: Казбича, которого блистательно играл, как выразился один из критиков, «выдумщик и умный по-чаплински комик» Расми Джабраилов; и Грушницкого, задиристого и молоденького, в исполнении Валерия Золотухина» («Герой не своего времени» Элла Михалева, театровед)
«Спектакль (вторая по счету из его премьер) никак не мог быть причислен к его удачам. Вероятно, сам Любимов это осознал — спектакль недолго продержался в репертуаре, но в режиссерском искусстве Любимова эта быстро промелькнувшая попытка была важнее и весомее многих последовавших удач.» (П. Марков. «Дневник театрального критика 1930-1976» (в 4-х томах) Том 4.
«Но нельзя было с молодыми людьми пытаться это быстро делать. И потом, нельзя было давать роль Печорина Губенко. Он вроде был самый сильный актер. И это была моя ошибка, что я дал ему эту роль. Он не понимал героя. Конечно, нужны были другие исполнители». Ю. Любимов. «Рассказы старого трепача»
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Николай ГубенкоРасми ДжабраиловВалерий ЗолотухинИрина КузнецоваТатьяна Махова (II)
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