Слово о Лермонтове

Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ подготовила передачу, посвященную 166-ой годовщине со дня рождения М.Ю.Лермонтова.

О Лермонтове рассказывал Ираклий Луарсабович Андронников.

Небольшой отрывок: "Отодвинутый временем, он приближен к нам нашей любовью и пониманием - это человек бесконечно прекрасный, мудрый юный и чистый, наделенный могучими страстями и волей, проницательным и беспощадным умом. И раскрывая томик его стихов, мы каждый раз слышим голос живого Лермонтова".

Стихи М.Ю.Лермонтова читал Олег Даль (восемь стихотворений).

Предложил кандидатуру Олега Даля И.Л.Андронников.



Передача вышла в эфир в субботу, 18 октября, в 10-45. Единственный раз при жизни Олега Даля, без анонса его участия, без простого упоминания о том, что он читает стихи Лермонтова.Олег Даль согласился на эту передачу потому, что для него это была своеобразная проверка его моноспектакля «Наедине с тобою, брат..» по стихам М.Ю.Лермонтова. Так же, как согласился он и на поездку в г.Пензу для проведения творческих вечеров, чтобы посетить Тарханы – имение бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.

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Сетка утренних передач 18 октября 1980 года:

8.00 Программа «Время»

8.50 Утренняя гимнастика

9.15 Выставка Буратино

9.45 Для вас, родители

10.25 Советы и жизнь

10.45 Поэзия. М.Ю.Лермонтов

11.25 Наш адрес – Советский Союз. Передача из Душанбе.