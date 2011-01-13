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Слово о Лермонтове

18 октября
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18 октября 1980
Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ подготовила передачу, посвященную 166-ой годовщине со дня рождения М.Ю.Лермонтова.
О Лермонтове рассказывал Ираклий Луарсабович Андронников.
Небольшой отрывок: "Отодвинутый временем, он приближен к нам нашей любовью и пониманием - это человек бесконечно прекрасный, мудрый юный и чистый, наделенный могучими страстями и волей, проницательным и беспощадным умом. И раскрывая томик его стихов, мы каждый раз слышим голос живого Лермонтова".
Стихи М.Ю.Лермонтова читал Олег Даль (восемь стихотворений).
Предложил кандидатуру Олега Даля И.Л.Андронников.

Передача вышла в эфир в субботу, 18 октября, в 10-45. Единственный раз при жизни Олега Даля, без анонса его участия, без простого упоминания о том, что он читает стихи Лермонтова.Олег Даль согласился на эту передачу потому, что для него это была своеобразная проверка его моноспектакля «Наедине с тобою, брат..» по стихам М.Ю.Лермонтова. Так же, как согласился он и на поездку в г.Пензу для проведения творческих вечеров, чтобы посетить Тарханы – имение бабушки поэта Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.
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Сетка утренних передач 18 октября 1980 года:
8.00 Программа «Время»
8.50 Утренняя гимнастика
9.15 Выставка Буратино
9.45 Для вас, родители
10.25 Советы и жизнь
10.45 Поэзия. М.Ю.Лермонтов
11.25 Наш адрес – Советский Союз. Передача из Душанбе.
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Олег Даль

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№ 2
Сания (Талдыкорган)   13.01.2011 - 19:30
Хотела бы узнать о Лермонтове больше читать далее>>
№ 1
ольга (саратов)   4.01.2009 - 01:06
я помню все передачи с участием Андроннкова. Это было просто чудо.Вместе с писателем можно было перенестись в 19 век, услышать голоса Пушкина, Лермонтова. Почему сейчас нет таких передач по ТВ? читать далее>>
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