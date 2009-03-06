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Моя "Чайка" имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех...

18 октября
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18 октября 1896
18 октября (по новому стилю) 1896 года оглушительным провалом закончилась премьера пьесы "Чайка" в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. Автор покинул зал уже во время второго действия и зарекся писать для сцены. В своих письмах того периода он пишет: "Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжелое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Моя "Чайка" имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех".
Прошло два года.
Поздно ночью 17 декабря 1898 года в Ялте, в день премьеры "Чайки" в Художественном театре, Чехову, который волнуется за судьбу спектакля, звонят с почты и зачитывают текст телеграммы Владимира Ивановича Немировича-Данченко: "Только что сыграли "Чайку", успех колоссальный. С первого акта пьеса так захватила публику, что потом последовал ряд триумфов. Вызовы бесконечные... ".
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Александринский театрМХТ им. А.Чехова

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