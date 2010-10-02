«Остановка на Беговой» с Михаилом Угаровым и Максимом Курочкиным!

анонс

23 февраля 2013 VIII Международный театральный форум «Золотой Витязь» С 22 октября по 1 ноября 2010 года - в Москве.

13 февраля 2012 «Женщина из его прошлой жизни». Премьера 14 и 15 февраля в ЦДР состоится премьера нового спектакля - «Женщина из его прошлой жизни» Игоря Селина.

19 января 2015 Вольные «невольницы», или История о золотой клетке Театр им.В.Ф.Комиссаржевской представил премьеру спектакля «Невольницы» (4, 5 и 18 ноября)