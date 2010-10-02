«Остановка на Беговой» с Михаилом Угаровым и Максимом Курочкиным!

Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина представил новый проект «Остановка на Беговой»
.
2 октября 2010 года в 20.00 Михаил Угаров и Максим Курочкин в рамках проекта обсуждали совместную работу драматурга и режиссера над современной пьесой. Модератор беседы - Григорий Заславский
.
Михаил Угаров
- участник оргкомитета и один из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка», художественный руководитель «Театра.doc»
, руководитель семинара молодых драматургов, идеолог движения «Новая драма».
Максим Курочкин
– драматург, историк. Окончил истфак Киевского университета, специальность «археология Киевской Руси», а также Литинститут, отделение драматургии. Получил «Антибукер» в 1998 за пьесу «Стальова воля» с формулировкой «за поиск новых путей в драматургии». Постоянный участник фестиваля молодой драматургии «Любимовка».
В Центре драматургии и режиссуры в 2003 году Михаил Угаров поставил спектакль «Трансфер» по пьесе Максима Курочкина.
««Трансфер» – пожалуй, главный спектакль нынешней «Новой драмы». Угаров ставит Курочкина – это такой неожиданно ставший возможным оксюморончик: один драматург, известный, ставит другого драматурга – модного. Но есть такое не бессмысленное словосочетание «новый театральный язык». Так вот, его могут выработать только люди, которые по-новому видят театр. Молодые актеры, молодой драматург, молодой режиссер…»
(Алла Верди, Utro.ru, 2003г.)
8 сентября на Фестивале молодой драматургии «Любимовка/2010» состоялась читка пьесы Максима Курочкина «Класс Бенто Бончева»
в постановке Михаила Угарова
. Из этой читки вырастет полноценный спектакль, премьера которого запланирована в Центре драматургии и режиссуры
в новом сезоне.
«Пьеса Максима Курочкина «Класс Бенто Бончева» нравится мне диким сочетанием буржуазного, зрительского театра, обреченного нравиться всем, и продолжением традиции Ибсена – интеллектуальной пьесой. Героем движет идея. Главное действующее лицо – это идея, которая тащит за собой героя, как заложника, тащит за собой героиню. Сочетание интеллектуальной драмы с буржуазным наполнением дает новое качество».
(М.Угаров
)
Арт-директора программы «Остановка на Беговой»
- Григорий Заславский
, журналист, театральный критик, автор книг, статей, передач и Георг Жено
, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель Театра им. Йозефа Бойса.
Встреча проходила в фойе Центра драматургии и режиссуры
(«Сцена на Беговой»).
Ссылки по теме:
«Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко
«Остановка на Беговой» с Маратом Гацаловым
Остановка на Беговой
обсуждение >>