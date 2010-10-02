Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Остановка на Беговой» с Михаилом Угаровым и Максимом Курочкиным!

2 октября
Все года

Театральная хроника >>
2 октября 2010
Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина представил новый проект «Остановка на Беговой».
2 октября 2010 года в 20.00 Михаил Угаров и Максим Курочкин в рамках проекта обсуждали совместную работу драматурга и режиссера над современной пьесой. Модератор беседы - Григорий Заславский.
«Остановка на Беговой» с Михаилом Угаровым и Максимом Курочкиным!
Михаил Угаров - участник оргкомитета и один из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка», художественный руководитель «Театра.doc», руководитель семинара молодых драматургов, идеолог движения «Новая драма».
Максим Курочкин – драматург, историк. Окончил истфак Киевского университета, специальность «археология Киевской Руси», а также Литинститут, отделение драматургии. Получил «Антибукер» в 1998 за пьесу «Стальова воля» с формулировкой «за поиск новых путей в драматургии». Постоянный участник фестиваля молодой драматургии «Любимовка».
В Центре драматургии и режиссуры в 2003 году Михаил Угаров поставил спектакль «Трансфер» по пьесе Максима Курочкина.
««Трансфер» – пожалуй, главный спектакль нынешней «Новой драмы». Угаров ставит Курочкина – это такой неожиданно ставший возможным оксюморончик: один драматург, известный, ставит другого драматурга – модного. Но есть такое не бессмысленное словосочетание «новый театральный язык». Так вот, его могут выработать только люди, которые по-новому видят театр. Молодые актеры, молодой драматург, молодой режиссер…» (Алла Верди, Utro.ru, 2003г.)
8 сентября на Фестивале молодой драматургии «Любимовка/2010» состоялась читка пьесы Максима Курочкина «Класс Бенто Бончева» в постановке Михаила Угарова. Из этой читки вырастет полноценный спектакль, премьера которого запланирована в Центре драматургии и режиссуры в новом сезоне.
«Пьеса Максима Курочкина «Класс Бенто Бончева» нравится мне диким сочетанием буржуазного, зрительского театра, обреченного нравиться всем, и продолжением традиции Ибсена – интеллектуальной пьесой. Героем движет идея. Главное действующее лицо – это идея, которая тащит за собой героя, как заложника, тащит за собой героиню. Сочетание интеллектуальной драмы с буржуазным наполнением дает новое качество». (М.Угаров)
Арт-директора программы «Остановка на Беговой» - Григорий Заславский, журналист, театральный критик, автор книг, статей, передач и Георг Жено, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель Театра им. Йозефа Бойса.
Встреча проходила в фойе Центра драматургии и режиссуры («Сцена на Беговой»).

Ссылки по теме:
«Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко
«Остановка на Беговой» с Маратом Гацаловым
Остановка на Беговой

ЦДР
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Георг ЖеноМаксим КурочкинМихаил Угаров
театры
Театр.docЦДР

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Шарль Азнавур
1 октября ушёл из жизни певец Шарль Азнавур.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Тунгышбай Жаманкулов
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Эвери Брукс
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Эфрен Рамирес
все родившиеся 2 октября >>

Премьеры ТВ

Морозова-2
1 октября
Россия 1
Московская борзая-2
1 октября
Россия 1
Операция "Сатана"
1 октября
Первый канал
Вторая жизнь Уве
5 октября
Первый канал
Катькино поле
6 октября
Россия 1
Конвой
6 октября
Первый канал
Призраки прошлого
6 октября
Россия 1
Шаг в бездну
6 октября
ТВЦ

ревью