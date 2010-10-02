Премьера в театре «Свободное пространство»

анонс

В ноябре закончил свою работу фестиваль NET. Самым громким его событием обещает стать новая постановка Алвиса Херманиса.

Режиссер Игорь Яцко представил экспериментальную постановку одной весьма известной пьесы - Лопе Де Вега "Собака на сене" (творческая лаборатория "Четыре музы").

20 февраля 2013

Гару: «Возьми часть моей души...»

5 марта звезда двух континентов Гару дал концерт в московском клубе «Б-1 Максимум». Это лишь часть его российского турне, включающего в себя города России, Украины и Армении.