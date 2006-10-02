Восток - дело тонкое...

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2 октября
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2 октября 2006
2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории. Действие трагедии из Египта перенесено в город Северного Кавказа. Клеопатра (Чулпан Хаматова) то появляется в одеждах, напоминающих мусульманский хиджаб, то предстает в чем-то струящеся-лиловом, а Антоний (Сергей Шакуров) - носит то белый мундир, то камуфляжную форму. Октавий Цезарь (Иван Стебунов) одет в смокинг, когда приезжает в разрушенную школу – в куртку "аляску", его же манера говорить, отрывая слово от слова и сглатывая окончания фраз, в последних сценах напоминает путинскую. Гонец (Артур Смольянинов) – безногий инвалид, передвигается по странам и континентам сперва на каталке, затем – на протезах, жалуясь, что будто бы он "до ж... ноги стер".
Кирилл Серебренников известен своей склонностью к провокациям и аллюзиям на политику. И очередная нестандартная интерпретация классического материла - лишь повод для размышлений о современном мире. Безумие войны и цинизм политиков - эта тема актуальна всегда, вне зависимости от времени и места..
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персоны
Артур СмольяниновИван СтебуновЧулпан ХаматоваСергей Шакуров
театры
"Современник"

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Фото с сайта http://novayagazeta.ru/
Фото с сайта http://novayagazeta.ru/
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обсуждение >>
№ 1
Перепёлкина Анна (Москва)   6.02.2008 - 13:08
Вчера была и сердце замерло. Чулпан такая молодец. Особенно запомнилась фраза про любовь, которая повторялась несколько раз.Где можно найти точный вариант? или это постановка автора? если да, то напишите... читать далее>>
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