«Колдунья». Премьера

анонс

25 февраля 2007 Последняя роль Зинаиды Райх Лидер театрального авангарда, борец с академизмом, Мейерхольд в 1934 году обращается к забытой, диковинной в ту пору мелодраме "Дама с камелиями" (премьера 19 марта 1934 года на сцене ГосТИМа).

6 июня 2014 «Стеклянный зверинец» на сцене театра Киноактера Как найти себя, как увидеть и услышать друг друга?

7 февраля 2009 Юбилей "Царя Бориса" В Малом театре отмечают юбилей спектакля: в воскресенье в 200-ый раз играют "Царя Бориса" по пьесе Алексея Константиновича Толстого. В репертуаре Малого вся трилогия Толстого - "Смерть Ионна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис".