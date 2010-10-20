«Колдунья». Премьера

20 октября 2010 года в Московском Международном Доме Музыки состоялась премьера литературно-музыкального спектакля «Колдунья», посвященный поэзии Анны Ахматовой. В главной роли выступили актриса театра и кино Ольга Кабо
и певица, заслуженная артистка России Нина Шацкая
.
Причудливое переплетение поэзии и музыки, стихов Анны Ахматовой
и чувственных мелодий композитора Златы Раздолиной
. В программе спектакля - баллады «Заболеть бы как следует»
, «Милому»
, «В ту ночь»
, «Память о солнце»
, «Слово ангел»
, «Сад»
, «Разрыв»
, «Колдунья»
и все это в сопровождении Симфонического оркестра МВД России
под управлением заслуженного артиста России, дирижера Феликса Арановского
.
На одной сцене соединились две стихии, две неповторимых женщины – актриса, заслуженная артистка России Ольга Кабо
и певица, исполнительница романсов Нина Шацкая
. В спектакле с неоднозначным названием «Колдунья»
они воплотили яркие образы утраченного прошлого и приобретенного настоящего, где любовь превращается в жертвенность, а мечта о простом женском счастье становится неосуществимой. Ведь именно так рождался великий поэтический дар Анны Ахматовой
.
Впервые, в оригинальном вокальном исполнении Нины Шацкой
прозвучало одно из наиболее известных произведений Ахматовой
– поэма «Реквием»
. Актриса театра и кино Ольга Кабо
прочитала поэму «У самого моря»
, а Нина Шацкая
исполнила цикл баллад в сопровождении Симфонического оркестра МВД России
.
Постановка: Московский Международный Дом музыки
Режиссер: Юлия Жженова
Композитор: Злата Раздолина
Вокал: Нина Шацкая
Художественное слово: Ольга Кабо
Музыкальное сопровождение: Симфонический оркестр МВД России
Художественный руководитель и дирижер: Феликс Арановский
Художник по костюмам: Виктория Севрюкова
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