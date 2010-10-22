С 22 октября по 1 ноября 2010 года в Москве при поддержке Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ прошел VIII Международный театральный форум «Золотой Витязь»
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Девиз форума
- «За нравственные идеалы. За возвышение души человека»
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Цель Форума
– укрепление творческих связей и взаимного обогащения театральных культур славянских народов. Популяризация русской классической и национальной драматургии. Сохранение славянского культурного пространства. Пропаганда русской, театральной классической школы и сохранение традиций русского реалистического театра. Повышение художественного уровня театральных постановок и драматургии славянских народов в диалоге мировых культур.
На суд зрителей представят свои работы театры из Нижнего Новгорода, Мичуринска, Омска, Перми, Элисты, Тобольска, а также Белоруссии, Болгарии, Сербии и Украины. Участниками фестиваля стали ведущие московские театры: Государственный академический Малый театр
, МХТ им. А.П. Чехова
, РАМТ
, Московский драматический театр на Малой Бронной
, «Мастерская Петра Фоменко»
и другие.
В конкурсную программу театрального форума в этом году вошло 28 спектаклей, среди них: «Дуэль» режиссера Антона Яковлева
(МХТ им. А.П. Чехова
), «Триптих» Петра Фоменко
(«Мастерская П. Фоменко»
), «Поздняя любовь» в постановке Владимира Туманова
(Молодежный театр «На Фонтанке»
), «Дачный театр Антоши Чехонте», сценическая адаптация и режиссура Татьяны Ворониной
и Владимира Байчера
(первый профессиональный театр, созданный на базе музея А.П. Чехова в Мелихово, — «Чеховская студия»
), «Палата № 6» режиссера Небойши Дулагич
а (Театр им. Бора Станковича, Сербия
), музыкально-хореографический спектакль «Беженцы» Театра «Нешанал Арт» п/р Нешки Робевой
(Болгария) и еще 22 разноплановые постановки.
Спектакли, включенные в основную афишу форума, были представлены в нескольких номинациях: «Большая форма»
(Председатель жюри - Э.А. Быстрицкая
), «Малая форма»
и «Театр для детей»
(Председатель жюри – Д. Бурляева
), во внеконкурсную программу вошли постановки студентов театральных ВУЗов. Кроме того 25-го октября (11-00) в рамках фестиваля прошла международная конференция «Духовные традиции. Театр Славянского мира»
, посвященная сохранению традиций русского реалистического театра с участием известных деятелей театра и представителей СМИ.
Попечителями форума являются: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
, министр культуры РФ А.А. Авдеев
, полномочный представитель Президента РФ в Центральном Федеральном округе Г.С. Полтавченко
, председатель Союза кинематографистов РФ Н.С. Михалков
, председатель Совета Федераций Федерального собрания РФ С.М. Миронов
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Президент Международного форума «Золотой Витязь»
- Член Патриаршего Совета по культуре, народный артист России Н.П. Бурляев
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Генеральный спонсор VIII МТФ «Золотой Витязь»
- ЗАО «Экспоцентр».
Открытие Форума
состоялось 22-го октября в Театре «Мастерская Петра Фоменко»
спектаклем по пьесе Эжена Ионеско «Носорог». На Торжественной Церемонии была вручена «Золотая медаль им. Н.Д. Мордвинова» — «За выдающийся вклад в развитие театра» народному артисту России Олегу Павловичу Табакову
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Церемония закрытия МТФ
состоялась 1-го ноября в Большом зале Дома кино СК России (ул. Васильевская, д. 13).
Ссылки по теме:
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