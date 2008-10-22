Премьера мюзикла «Рetit café»

анонс

2 февраля в Москве в седьмой раз была вручена премия СТД России, присуждаемая исключительно столичным коллективам. Лучшим спектаклем признан «Берег утопии» РАМТ.

6 августа 2006

Первый контракт Елены Гоголевой

Из воспоминаний Елены Николаевны Гоголевой: "Итак, 1 августа 1918 года я подписала свой первый контракт в Малый театр. Не все сохраняет память. И тем не менее я помню сбор труппы сезона 1918/19 года.