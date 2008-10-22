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Премьера мюзикла «Рetit café»

22 октября
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22 октября 2008
Что может произойти в маленьком кафе провинциального французского городка всего за один летний день? Столько всего, что хватит на целый эстрадный спектакль.
Бразильские страсти, любовные треугольники, детективные истории, зажигательная музыка и язык жестов, на котором играют актеры, придают спектаклю особый кураж, зрелищность и шарм.
Театр СинематографЪ приглашает Вас на премьеру мюзикла «Рetit café». В спектакле Варвары Гребельной заняты актеры Алексей Знаменский, Максим Тиунов, Анастасия Несчастнова и Ольга Мельникова. Художник - Ирина Евдокимова.
Спектакль-баллада «Пошли мне, Господь, второго…» - это притча о любви и ненависти, одиночестве и поиске своего второго Я. В спектакле звучат песни и стихи в исполнении Владимира Высоцкого и Марины Влади.
Режиссер Илья Казанков, актеры: Алексей Знаменский, Максим Тиунов, Анастасия Несчастнова, Ольга Мельникова.
Премьера состоялась в театре на Таганке в январе 2008 года.
Отрывок из спектакля можно увидеть по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=qSdPAlKcbIE
О театре СинематографЪ //www.kino-teatr.ru/teatr/161
ссылки, где можно увидеть творческие работы Синематографа в интернете:
http://www.youtube.com/watch?v=TGzVho21IWQ
http://www.youtube.com/watch?v=7tN5Z6C2FXM
http://www.youtube.com/watch?v=DbdJJCr0wiU
http://ru.youtube.com/watch?v=WTG2OLStEVc Истории в деталях
Расписание спектаклей:
29 октября, 19.00 - Спектакль-баллада по песням Высоцкого «Пошли мне, Господь, второго…»
30 октября, 19.00 - ПРЕМЬЕРА мюзикла «Рetit café»
10 ноября, 19.00 - мюзикл «Рetit café»
4 декабря, 19.00 - мюзикл «Рetit café»
5 декабря, 19.00 - Спектакль-баллада по песням Высоцкого «Пошли мне, Господь, второго…»
Все спектакли состоятся в Доме-музее Высоцкого на Таганке (Нижний Таганский тупик, дом 3, метро Таганская кольцевая, схема проезда http://www.visotsky.ru/come.htm)
Билеты 200-500 руб. заказ по электронной почте cinematografff@yandex.ru или в кассах Дома-музея Высоцкого.
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Алексей ЗнаменскийОльга МельниковаАнастасия НесчастноваМаксим Тиунов
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Премьера мюзикла «Рetit café» фотографии
Премьера мюзикла «Рetit café» фотографии
Премьера мюзикла «Рetit café» фотографии
Премьера мюзикла «Рetit café» фотографии
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