«Свободный театр Нины Чусовой» открывает спектаклем «Портрет» год России и Франции

9-го ноября 2009 года на сцене Московского Академического театра Вл. Маяковского состоится премьера первой театральной постановки «Свободного театра Нины Чусовой» по одноименной повести Н.В.Гоголя «ПОРТРЕТ». Режиссер Нина Чусова. В главных ролях: засл. артист России Юрий Беляев
и Павел Деревянко
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«Свободный театр Нины Чусовой» представляет свою первую театральную постановку – спектакль «ПОРТРЕТ» по одноименной повести Н.В.Гоголя. В первой постановке своего театра Нина, как режиссер – новатор, смогла синтезировать практически все направления искусства: литературу, поэзию, музыку, изобразительное искусство и вокал. Жанр представляемого спектакля – трагикомедия – это наиболее сложное сценическое представление в театре, которое показывает все признаки духовного кризиса человека и общества в целом.
Повесть "Портрет" из цикла "Петербургские повести" — одно из самых мистических и гротескных произведений великого русского писателя Н. В. Гоголя. Деньги или талант? Как сохранить в себе душу и найти путь к ее спасению? Какой должна быть судьба настоящего художника? Раскрыть новые грани понимания этих «вечных» вопросов и посмотреть с неожиданного ракурса на привычные картины зрителя заставят не только новое прочтение классики, но и новаторские приемы, которые впервые используются в театральной постановке.
На театральной сцене будет представлен спектакль, в котором применяются мультипликационные произведения, показывающая галлюцинации и метаморфозы главного героя. Над созданием анимации работала целая группа молодых художников-аниматоров во главе с Залиной Бидеевой. Они использовали уникальную технологию живописи «масло на стекле», наложив ее на компьютерные спецэффекты. Использование анимационных эффектов, погружающих зрителя в мир переживаний и мистических видений художника, как ничто иное, ярко продемонстрирует зрителю суть, которую хочет донести режиссер. «Гоголь внутри. Куда бы я не пошла, он везде. Многие не верят в мистику, но у меня такое ощущение, диктуются им». (Н.Чусова)
В идее создания нового качественного театрального продукта Нину поддержали известные творческие люди. Автором музыки к спектаклю является композитор Сергей Дрезнин, который уже ставил с Н.Чусовой мюзикл «Екатерина Великая». Наиболее ярко передаст настроение произведения Гоголя популярный современный баснописец Влад Маленко, написавший тексты песен. Знаменитый российский скульптур А.Н.Бурганов также принял участие в постановке, создав специально для спектакля «ПОРТРЕТ» скульптурную композицию, символизирующую порог души человека между светом и тьмой.
Динамичность и эпатаж постановки создаст талантливая и тонкая игра таких известных актеров как Ю.Беляев, П. Деревянко и А.Яценко. В мир эстетической реальности героев спектакля перенесут декорации и костюмы, разработанные художниками-постановщиками В.Мартиросовым и А.Глебовой. Уникальность передачи настроения пространства на сцене будет отличать «рисунок света», над которым работал художник по свету Сергей Мартынов.
Большой интерес к новой постановке проявил и знаменитый французский кутюрье Пьер Карден. Узнав о новом режиссерском театре, ставящем Гоголя, он собственноручно изготовил головные уборы для сценических персонажей и собирается на премьеру в Москву, чтобы поддержать начинания своих друзей Нины и ее партнера по театру Сергея Тарасова.
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