«Свободный театр Нины Чусовой» открывает спектаклем «Портрет» год России и Франции

анонс

29 февраля в Москве силами артистов МХТ открылся первый русский театр-кабаре «Летучая мышь».

В ноябре закончил свою работу фестиваль NET. Самым громким его событием обещает стать новая постановка Алвиса Херманиса.

12 сентября 1903

Прошение М. Г. Савиной об отставке от службы в театре

В Петербурге громадную сенсацию произвел слух о том, что М.Г.Савина подала прошение об отставке.