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Трагедия "Норд-Оста"

23 октября
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23 октября 2002
На представлении 23 октября 2002 года зрители и коллектив мюзикла "Норд-Ост" стали заложниками террористов. Совершенно очевидно, что это была заранее спланированная мощная военная операция. Несколько десятков террористов ворвались в здание, затем – в зал, начали стрелять в воздух, и через тридцать минут объявили свои требования. Дополнительное вооружение и взрывчатка были доставлены их сообщниками к зданию на специальном автомобиле и уже после захвата внесены в театр. В течение первых суток террористы минировали помещение.
Заложниками террористов оказалось 923 человека: зрители, актеры взрослой и детской труппы, оркестр в полном составе, капельдинеры и другие сотрудники театра.
По официальным данным, погибли 129 заложников, в том числе 17 сотрудников театра. Погибли юные актеры «Норд-Оста» – Кристина Курбатова и Арсений Куриленко.
В ходе расследования было установлено, что за этим терактом стоял Шамиль Басаев. По обвинениям в пособничестве захвату заложников в "Норд-Осте" осуждены пять человек. Они получили тюремные сроки от 15-ти до 22-х лет. Во время штурма убиты 42 боевика.
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Трагедия "Норд-Оста" фотографии
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