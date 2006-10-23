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Завершающее мероприятие фестиваля "Территория" стало шокирующим...

23 октября
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23 октября 2006
Вернуться в легендарные 60-е, когда поэты были «властителями дум», предложил режиссер Кирилл Серебренников. В Политехническом музее 23 октября 2006 года прошел вечер «100 минут поэзии». Это одна из последних акций фестиваля «Территория». В исполнении молодых артистов театра и кино звучали стихи современных поэтов: Шиша Брянского, Дмитрия Воденникова, Марианны Гейде, Алексея Капустина, Яшки Каzановы, Дмитрия Плахова, Марии Протасовой, Андрея Родионова, Бориса Рыжего, Наили Ямаковой. Устроители выбрали очень радикальную программу. Это правда. Программу, которая иногда шокировала.
Стихи читали и актеры: Анатолий Белый, Виктория Исакова, Андрей Кузичев, Псой Короленко, Евгений Миронов, Елена Морозова, Артур Смольянинов, Данила Козловский, Лера Суркова, Чулпан Хаматова и сами авторы.
Возвращение в прошлое не состоялось, поезд современной поэзии направляется в будущее. Счастливого пути!
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персоны
Анатолий БелыйВиктория ИсаковаДанила КозловскийПсой КороленкоАндрей КузичевЕвгений МироновЕлена МорозоваАртур СмольяниновВалерия СурковаЧулпан Хаматова

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