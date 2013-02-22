Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Создание высшего театрального училища им. Б.В.Щукина

23 октября
Все года

Театральная хроника >>
23 октября 1914
В ноябре 1913 года группа московских студентов создала театральную студию и позвала руководителем молодого актера Московского Художественного театра, ученика Станиславского, будущего великого русского режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова.
23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие со студийцами. Этот день считается Днем рождения Училища.
Первыми студийцами были студенты Коммерческого института, среди которых Б.Е.Захава, Б.И.Вершилов, К.Г.Семенова, Е.А.Алеева, Л.А.Волков. Постепенно в Студию приходили новые студийцы: П.Г.Антокольский, Ю.А.Завадский, В.К.Львова,А.И.Ремизова, Л.М.Шихматов. В январе 1920 года в студию были приняты Б.В.Щукин и Ц.Л. Воллерштейн ( взявшая себе псевдоним Мансурова). Каждый, желающий стать студийцем, проходил сначала собеседование, которое определяло, может ли он стать студийцем по своему нравственному и интеллектуальному уровню. И только после этого претендента экзаменовали. Вахтангов, строя театр и желая иметь постоянную школу при нем, присматривался к ученикам и определял, кто из них будет педагогом, кто режиссером. Главное было развить в учениках самостоятельность.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Ольга Юкина
Александр Январёв
Жерар Блен
Белла Дарви
Диана Дорс
Мариёля Кукула
Райан Рейнольдс
Виктор Садецкий
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Премьеры ТВ

Дожить до любви
22 октября
Россия 1
Отдай мою мечту
23 октября
ТРК Украина
Жена с того света
24 октября
Домашний
Механика теней
26 октября
Первый канал
Гражданская жена
27 октября
Россия 1
Мегрэ: Ночь на перекрёстке
27 октября
Первый канал
Ты мой свет
27 октября
Россия 1

ревью