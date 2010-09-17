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«Доктор Штокман» в Художественном театре

24 октября
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24 октября 1900
Драма Г. Ибсена «Доктор Штокман» впервые была показана в МХТ 24 октября 1900 г. Режиссеры К. С. Станиславский и В. В. Лужский.
В роли Петера Штокмана - Василий Лужский, Константин Станиславский исполнял заглавную роль — врача Штокмана. Тогда, накануне русской революции, этот образ стал символом общественного протеста.
«Обстоятельства делают его героем, вызывая из глубины его души таившиеся в ней силы, которых ни окружающие, ни он сам не подозревали раньше. В таком изображении Штокмана мы не видим принижения личности: напротив, скорее ее реабилитацию. Сколько, быть может, таких скрытых героев живет между нами, пока не наступит их час, как наступил он для Штокмана» (А. Б. [А. И. Богданович]. Критические заметки. - "Мир божий", апрель 1901 г., стр. 12.)
«Вчера в Художественном с треском и громом прошел «Штокман». Что было - после 4-го акта! "Жизнь" поднесла огромный венок с красной лентой, овации без счета всей массой публики. Удивительно грандиозное зрелище!» (Из письма А. М. Горького Е. П. Пешковой.)
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