Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театральная Лаборатория в Албании

24 октября
Все года

Театральная хроника >>
24 октября 2010
Спектакль Театральной Лаборатории Вадима Максимова «Прорицание Вёльвы», признанный рядом международных фестивалей, 24 октября 2010 года был показан на XII международном фестивале современного театра «SKAMPA» в Эльбасане (Албания).
Среди участников фестиваля театры из Албании, Италии, Македонии, Румынии, Сербии, Турции, Черногории. В разные годы на фестивале также были представлены театры из Москвы и Новгорода. Театральная Лаборатория – первый петербургский театр, приезжающий на «SKAMPA».
Спектакль «Прорицание Вёльвы» участник и лауреат следующих фестивалей:
- международный фестиваль музыки и театра «Фавн» (Тржчениче, Чехия, 2010);
- IV международный театральный фестиваль в Мон-Лорье (Квебек, Канада, 2009), приз за лучшую женскую роль;
- международный театральный фестиваль «Театарфест» (Сараево, Босния и Герцеговина, 2009);
- международный фестиваль негосударственных театров, театров студий и студийных работ «Рождественский парад» (СПб., Россия, 2006), гран-при фестиваля и приз за лучшую женскую роль.
Сайт фестиваля «SKAMPA»: www.skampafestival.net/en/index.php
«Прорицание Вёльвы» – скандинавский эпос в лицах. Примеряющая на себя чужие роли мифическая старуха и дюжина кукол – вот население мира «Старшей Эдды», воссозданного Театральной Лабораторией. Вадим Максимов, много лет практикующий театральную систему великого безумца Антонена Арто, решился воплотить его несбыточную мечту: применить «театр жестокости» к эпосу.
В ролях: Оксана Свойская, Павел Луговской. Режиссер: Вадим Максимов.
Промо-ролик спектакля: www.vimeo.com/14578818

Ссылки по теме:
«Прорицание Вёльвы». Возвращение
Театральная Лаборатория. Закрытие сезона

Театральная Лаборатория
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Антонен Арто

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Трагедия "Норд-Оста"
Трагедия "Норд-Оста"
На представлении 23 октября 2002 года зрители и коллектив мюзикла "Норд-Ост" стали заложниками террористов. Совершенно очевидно, что это была заранее спланированная мощная военная операция.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Шилкин
22 октября трагически погиб во время исполнения трюка на съёмках кинокартины "Ильинский рубеж" каскадер Олег Шилкин.
Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Алина Васильева
Габриэлла Мариани
Андрей Мартынов
Алла Подчуфарова
Владимир Приходько
Аркадий Райкин
Сос Саркисян
Оксана Сташенко
Александр Чернявский (II)
Фарид Мюррей Абрахам
Тито Гобби
Кевин Клайн
Кшиштоф Крупиньский
Адела Норьега
Жан-Клод Паскаль
Марек Сюдым
все родившиеся 24 октября >>

Премьеры ТВ

Скорая помощь
15 октября
НТВ
Дожить до любви
22 октября
Россия 1
Отдай мою мечту
23 октября
ТРК Украина
Жена с того света
24 октября
Домашний
Механика теней
26 октября
Первый канал
Гражданская жена
27 октября
Россия 1
Мегрэ: Ночь на перекрёстке
27 октября
Первый канал
Ты мой свет
27 октября
Россия 1
В чужом краю
29 октября
Россия 1
Мажор-3
29 октября
Первый канал

ревью