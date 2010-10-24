Театральная Лаборатория в Албании

анонс

24 октября 2006 Трагедия "Норд-Оста" На представлении 23 октября 2002 года зрители и коллектив мюзикла "Норд-Ост" стали заложниками террористов. Совершенно очевидно, что это была заранее спланированная мощная военная операция.

20 февраля 2013 Женитьба в Мыльном переулке Продюсерский центр Новое Искусство и театр Русский Терем показали премьеру «Женитьба в Мыльном переулке» по пьесе Н. В. Гоголя.

2 декабря 1986 Жизнь советской номенклатурной элиты на сцене театра им. Ермоловой В конце 80-х годов начиналась «перестройка» - время гласности, демократических выборов, отмены цензуры и борьбы с «номенклатурными привилегиями».