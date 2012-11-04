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А дальше - тишина...

24 октября
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24 октября 1982
В 1969 году состоялась премьера спектакля "Дальше- тишина", где Фаина Раневская и Ростислав Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер - Раневская и Барклей Купер - Плятт. Попасть в дни их выступления в театр было практически невозможно, а на спектакле зрительный зал тонул в слезах сострадания. А сама Раневская комментировала восторг публики с никогда не изменявшим актрисе искрометным сарказмом: "Ко мне после спектакля «Дальше - тишина» входит пожилой, такой сверхинтеллигентный театрал. Голова слегка трясется. А я усталая, еле дышу. Он говорит: «Великолепно, великолепно! Извините, ради Бога, но сколько вам лет?» А я говорю: «В субботу сто пятнадцать». Он: «Великолепно! Великолепно! В такие годы и так играть!»"

В течение тринадцати лет выступление сопровождал неизменный успех. И в этом спектакле она вышла на сцену в последний раз. Это произошло 24 октября 1982 года.
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Ростислав ПляттФаина Раневская
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№ 4
Йоля (Москва)   4.11.2012 - 10:28
Я не смотрю все фильмы подряд, не охочусь за новинками. Реальная жизнь гораздо важней для меня. Но есть Фильмы, которые произвели сильное впечатление и как-то повлияли на мою жизнь. О них я и хочу поговорить. читать далее>>
№ 3
Надежда Харченко (Ленинск-Кузнецкий)   27.07.2010 - 07:57
К сожалению не видела это в Театре, но несколько раз - по ТВ... Была счастлива от сопричастности к происходящему на сцене, и возможности приобщения к насыщенной эмоциональной жизни "духовно богатых... читать далее>>
№ 2
Резников Илья (Донецкая область)   18.11.2009 - 14:22
А я видел этот спектакль по ЦТ - центральному телевидению. В те годы телевидение в нашей стране не было "ящиком для идиотов". Зато благодаря телевидению мы, провинциалы, имели возможность видеть... читать далее>>
№ 1
Синельченко Валентина. (Москва)   10.03.2009 - 16:36
Мне выпало счастье увидеть этот спектакль! Раневская уже была очень старенькая и было ощущение нереальности - видеть её не на экране, а на сцене. Я тогда ещё подумала, какое это счастье увидеть их... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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