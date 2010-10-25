«Княгиня и Душечка». Премьера

анонс

В Москве победители премии театральной критики имени Александра Кугеля получили свои награды. Она была учреждена по инициативе актера театра и кино Олега Меньшикова. Торжественная церемония вручения премии состоялась в понедельник в особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре.

21 марта 2007

«Бунт машин» на сцене БДТ

Ленинградский государственный Большой драматический театр имени М. Горького) - один из первых театров, созданных после Октябрьской революции. В то время, когда еще не сложилась современная советская драматургия, на сцене театра шли лучшие произведения мировой классики.