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«Княгиня и Душечка». Премьера

25 октября
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25 октября 2010
Мастерская художественного слова «МеждуРечье» представила 25 октября премьеру спектакля «Княгиня и Душечка» (Антон Чехов).
«Княгиня и Душечка». Премьера
Режиссёр: заслуженный деятель искусств РФ Ирина Промптова.
В ролях: Вера Смоляницкая, Алексей Гнилицкий.
Цитата: «Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.
Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.
- Опять! - говорил он с отчаянием. - Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди - точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки! <...>»
Промо видео здесь - http://vimeo.com/11735305
Мастерская художественного слова «МеждуРечье» - проект, созданный с целью развития и продвижения русского речевого театра.
Речевой театр - это театр, «построенный» на одном из основных профессиональных средств выразительности актера - Сценической Речи. Это направление, сконцентрированное на русской литературе и ее сценическом (аудиовизуальном) воплощении.
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