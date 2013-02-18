«Дядя Ваня» на сцене Художественного театра

Поставлено в первый раз 25-го октября 1899 года. Играли роли: Елены — О.Л. Книппер, Сони — М.П. Лилина и В.А.Петрова, Астрова — К.С. Станиславский, Войницкого — А.Л. Вишневский, Серебрякова — В.В. Лужский, Войницкой — Е.М. Раевская, Телегина — А.Р. Артем, Марины — М.А. Самарова, работника — Н.Г. Александров.



В Истории Художественного театра было очень немного примеров решительного, бесспорного успеха сразу, с первого представления. Можно сказать утвердительно, что такой успех за исключением «Доктора Штокмана» и «На дне», был только в тех пьесах, где значительную роль играла на сцене толпа — «Царь Феодор Иоаннович», «Юлий Цезарь», «Бранд». Все же другие, так называемые, «победы» театра определились гораздо позднее. После первого представления «Дяди Вани» у театра и у исполнителей было двойственное, неудовлетворенное чувство. Газетные отзывы, за двумя-тремя исключениями, тоже были тусклые. А сборы, продержавшись спектаклей 10 на полных, начали довольно быстро падать. И было несколько представлений, собиравших половины зала. А в дальнейших сезонах «Дядя Ваня» стал пьесой основного репертуара театра, одним из его старших козырей.

Исполнители почти не менялись, кроме случаев внезапной замены по болезни. До 1914 года пьеса была сыграна 195 раз.

Первые беседы о постановке прошли при участии самого Чехова. С его же разрешения и переделывался кое-где текст, в особенности в монологах, которые были непривычны для актеров нового направления.

«Дядю Ваню» Чехов в Москве в первый сезон тоже не видел.

Когда его начали уговаривать писать новую пьесу, он упорно отказывался, говоря, что не может приступить к новой работе для театра, не увидевши своих пьес на сцене. Тогда и была решена поездка театра в Ялту. Такая поездка со всей обстановкой, декорациями, световыми эффектами, с рабочими, была в России новостью.

Чтобы покрыть расходы по поездке, решено было сыграть 4 спектакля в Севастополе и 8 в Ялте, а для усиления сборов повезли, кроме «Чайки» и «Дяди Вани», «Одиноких» Гауптмана и «Гедду Габлер» Ибсена.

Для такого небольшого театра, как в Севастополе и Ялте, цены были назначены очень высокие: более 1,000 рублей.

Поездка на юг, весенняя, молодая, доставила театру много радостей, тем боле, что успех превзошел все ожидания.

Популярность Чехова в Крыму была и без того велика, а тут еще приезд целого театра для того, чтобы показать любимому писателю его пьесы.

Воспоминания об этой поездке залиты южным солнцем. Чехов из Ялты приехал в Севастополь. На пристани его встречал весь театр. А когда после 4 спектаклей из Севастополя переехали в Ялту, то дом Чехова, им самим выстроенный, и сад, им самим насаженный, целый день гостеприимно был наполнен актерами, которые за эти два года стали так близки поэту.

В это время находился в Ялте и Горький, тогда только что подходивший к вершине своей славы. Представьте себе: весна, море, солнце, близость двух самых славных молодых писателей, успех молодого театра, не столько торжествующего свою победу, сколько еще боле охваченный самыми пылкими надеждами,— и вы легко поймете ту атмосферу радости, какую переживала дружная семья Художественного театра.



Публикация - альбом "Солнце России" № 7, 1914 год