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«Закат» Исаака Бабеля в Одесском русском драматическом театре

25 октября
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25 октября 1927
В 1926 году Исаак Бабель написал пьесу «Закат» В основу ее легла семейная трагедия Криков, история отца Бени - Менделя Крика, в старости потерявшего свою былую славу.
В Одесском Русском драматическом театре 25 октября 1927 года состоялась премьера спектакля «Закат» в постановке Алексея Грипича.
Алексей Грипич поставил в Одессе пять спектаклей, самым легендарным из которых стала первая постановка пьесы Исаака Бабеля «Закат». Режиссёр лично встречался и переписывался с Бабелем, корректируя и уточняя некоторые сцены. Спектакль был сделан цельно и строго с минимумом так называемого «одесского колорита» и в своем звучании поднимался от частной истории одной еврейской семьи к главным вопросам современной жизни. Из-за последовавшей критики сверху «Закат» продержался в репертуаре меньше сезона (по тексту: Театр в 20 веке).
«На премьере своей пьесы "Закат", поставленной в Одессе, он не был, несмотря на обещание приехать. "Закат" проходил с шумным успехом. Толпы людей осаждали кассы. Спектакль и впрямь был хорош, великолепно сыгранный Юрием Шумским, Полиной Нятко, Маяком, Мещерской, Хуторной.» (Воспоминания о Бабеле)
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