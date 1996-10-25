"Луна для пасынков судьбы" в Театре на Литейном

В Театре на Литейном 25 октября 1996 года - премьера спектакля "Луна для пасынков судьбы".
Автор проекта - Клим
Художник - Борис Шаповалов
Костюмы - Александр Юриздицкий, Анна Лаврова, Маргарита Юрцева
Свет - Наталья Доценко
Звук - Андрей Телятников
Джози - Ольга Самошина, Фил Хоген - Евгений Меркурьев, Тайрон - Михаил Разумовский, Хардер - Леонид Осокин, Симпсон - Андрей Смирнов, Майкл - Сергей Мосьпан
«Золотая маска» в номинации «Новация» (1998).
Евгений Меркурьев "Монолог усталого мастера"
Вот была такая история: приехал из Москвы режиссер Клим - это его партийная кличка, на самом деле его фамилия – Клименко. Очень интересный человек. Такой сделали тогда у нас эксперимент: приехал незнакомый режиссер со своей идеей – привез пьесу Юджина О' Нила "Луна для пасынков судьбы". Там семья, сюжет вроде бы неприхотливый. Клим месяц нас мурыжил, сделали первый акт, чтобы показать худсовету и решить, делать ли его дальше или нет. Мы увлеклись этой работой, все было по-новому, по-интересному, мы просто загорелись – Клим называл это "драйв", то есть, ситуация, когда актеры, как музыканты, начинают импровизировать в одной какой-то тональности. Спектакль на "ура" принял худсовет. И Клим нам сказал: "Вы будете играть этот спектакль, и через год!"
Так и произошло!
Николай Песочинский "О'Клим на Литейном"
На Литейном Клим ставит пьесу со словами и сюжетом, хотя пытается не замечать этого как можно дольше.
Начало - как разминка не то актеров, не то уже персонажей со странными землеизмерительными приборами. Играют? Их внимание друг к другу настраивается, становится почти осязаемым, реакции меняются, только на первый взгляд ничего не происходит, но в сопровождении тихих и доносящихся издалека деревенских звуков (настоящих, но совершенно не реальных, скорее разновидности музыки), а потом и под музыку «Щелкунчика», звучащую почему-то очень «стебно», образуется вымышленная реальность, имеющая свои напряжения и звучания, ритм, цвета, тени, свет, плоскости и пустоты, иронию и ностальгию. Реальность, которая не может быть и не должна быть вполне понятной. Как будто что-то измеряют археологи на раскопках. Актеры Евгений Меркурьев, Андрей Смирнов, Сергей Мосьпан ( то есть тот, кто будет старым фермером Филом; тот, кто будет ухажером ,вернее, по очереди всеми ухажерами) его дочери; а также сын Фила, Майк, который в начале действия его покинет) - все они увлечены каким-то общим делом.
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