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«Золотой софит»: Лауреаты

27 октября
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27 октября 2008
Высшую театральную награду Петербурга – премию «Золотой софит» – вручали в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова. Лауреаты награждаются каждую осень, в начале нового сезона, что подводит итоги минувшего театрального года.
Четырнадцатая по счету церемония преподнесла сюрпризы. Впервые «Золотой софит» за лучший музыкальный спектакль вручать не стали. Много лет лидером этой номинации был Мариинский театр, и жюри решило, что достойных конкурентов в 2008 году у него нет.
Награду получил бас оперной труппы Мариинского театра Сергей Алексашкин, исполнивший две главные партии в опере «Очарованный странник».
За лучшую женскую роль в балете «Стеклянное сердце» отмечена молодая солистка труппы Мариинского театра Екатерина Кондаурова. Лучшим актерским ансамблем в балете названы Андриан Фадеев, Александр Сергеев и Михаил Лобухин, выступившие в спектакле «For Four» в хореографии Кристофера Уилдона.
За роль Золушки в одноименном спектакле театра «Зазеркалье» награда присуждена Луизе Ислам Али-Заде. Такую же премию среди артистов оперетты получила Светлана Лугова, исполнительница главной партии в спектакле Театра музыкальной комедии «Мадам Помпадур». Премиями отмечены сценографы Елена Орлова и Александр Максимычев и художник по костюмам Галина Соловьева.
Лучшим кукольным спектаклем назван «Маленький принц» Руслана Кудашова в Большом театре кукол. За роли в «Сказке для непослушных медвежат» премию получил актер и режиссер Большого театра кукол Андрей Князьков.
Лев Додин второй год подряд назван лауреатом в режиссерской номинации. В этом году наградой отмечена его постановка пьесы Шекспира «Бесплодные усилия любви». Сам спектакль, созданный на сцене Малого драматического театра (Театра Европы), признан победителем в категории «Лучший спектакль на большой сцене».
Специальный приз «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга» присужден одному из старейших режиссеров города народному артисту России Александру Белинскому и театроведу, профессору Академии театрального искусства Льву Гительману (посмертно). Специальный приз экспертного совета за выдающиеся достижения в создании балетной миниатюры присужден народному артисту Грузии Георгию Алексидзе (посмертно), чье творчество и педагогическая деятельность многие годы были связаны с Петербургом.
По традиции в рамках «Золотого софита» вручаются «Премии имени Георгия Товстоногова». В этом году ее лауреатами стали столичные режиссеры Генриетта Яновская и Кама Гинкас.
За поддержку театрального искусства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области специальные премии номинационного совета присуждены директору филиала ВГТРК - Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Культура» Татьяне Олеговне Пауховой, а также кандидату исторических наук Владимиру Яковлеву, который многие годы возглавлял городской комитет по культуре.

По материалам пресс-центра телеканала «Культура», агентств «ИТАР-ТАСС» и «Интерфакс».
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