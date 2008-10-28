Акция «Актеры – актерам»

анонс

22 февраля 2013 «Можно попросить Нину?» Новый спектакль театра-студии «Зачарованный зонтик» - к 65-летию великой Победы.

18 сентября 1957 Руфина Нифонтова - в труппе Малого театра В 1957 году Нифонтова получила приглашение в один из старейших российских театров — Малый.

7 февраля 2009 «Дядя Ваня» Виктора Гульченко. Вторая редакция Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Виктора Гульченко - на сцене Театрального особняка 20-го и 21-го ноября.