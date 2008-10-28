ЦДиР: Премьера спектакля «Хлам»

анонс

18 июня 2007 В театре им. К.С.Станиславского снова Фрэнк Хардер и впервые - Евграф Каптелин Драматический театр им. К.С. Станиславского открывает новый сезон многолетним хитом - "Мужской род, единственное число" с Владмиром Кореневым в главной роли. Публика в очередной раз сможет повеселиться над похождениями пожилого трансвестита - полковника американской армии, который вдруг вспомнил, что когда-то был чьей-то мамой.

28 апреля 2007 Новый термин - «социалистический реализм» Размышления над путями развития искусства социалистического общества, проблемами традиций и новаторств, идейности и мастерства, места и роли художника в жизни общества и формировании нового типа личности логически подводят Луначарского к осмыслению проблемы метода, присущего этому новому искусству.

27 августа 2006 Освящение и открытие Иркутского театра "30 августа в 1 час дня состоялось освящение и открытие Иркутского театра. … Александр Александрович Корнилов ( прим. -русский историк, писатель, профессор Петербургского политехнического института) познакомил присутствующих с историей театра, которая в кратких чертах такова: 2 октября 1890 года сгорел деревянный театр, построенный в 1873 году генерал-губернатором Синельниковым на средства Базанова, Немчинова и Сибирякова.