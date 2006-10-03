В центре внимания - Поль Клодель

3,4 и 5 октября на сцене Музея Высоцкого на Таганке состоялась премьера спектакля по пьесе Поля Клоделя "Полуденный раздел". Постановка осуществлена Владимиром Агеевым в "Центре Драматургии и Режиссуры" п/о Казанцева и Рощина
совместно с коллегами из французского национального театра "PheniX" (г. Валенсьен). Репетиции этой загадочной и тонкой пьесы проходили и в России и во Франции. В спектакле заняты Татьяна Степанченко, Алексей Багдасаров, Андрей Заводюк и Артем Смола
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Премьерой "Полуденного раздела" Центр Драматургии и Режиссуры открыл сезон 2006-2007 года, если не считать участия спектакля Владимира Панкова
"Переход" в рамках программы фестиваля "Новая драма".
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