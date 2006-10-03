В центре внимания - Поль Клодель

анонс

11 апреля 2006 Легендарный спектакль Евгения Вахтангова В ночь, с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля 1922 года, шла последняя репетиция «Принцессы Турандот». Вахтангов репетировал в меховой шубе, с головой, обернутой мокрым полотенцем, его бил озноб.

14 сентября 1942 Новый театр в блокадном Ленинграде История осад знает героическое строительство оборонных сооружений. Но в ней не упоминается о создании театров.