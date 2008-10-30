Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Рetit café». Премьера

30 октября
Все года

Театральная хроника >>
30 октября 2008
30 октября в Доме-музее Высоцкого на Таганке состоялась премьера нового спектакля театра «Синематографъ» - «Рetit café».
В спектакле приняли участие все актеры труппы: Алексей Знаменский, Максим Тиунов, Анастасия Несчастнова и Ольга Мельникова. Роль уличного музыканта сыграл Александр Языков, а постановку осуществила Варвара Гребельная.
«Рetit café» представляет собой сборник новелл, которые объединило кафе...
Что может произойти в маленьком кафе провинциального французского городка всего за один летний день? Столько всего, что хватит на целый эстрадный спектакль.
Бразильские страсти, любовные треугольники, детективные истории, зажигательная музыка и язык жестов, на котором играют актеры, придают спектаклю особый кураж, зрелищность и шарм.
О самом спектакле можно прочесть в наших театральных рецензиях.

Макс Милиан
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Алексей ЗнаменскийОльга МельниковаАнастасия НесчастноваМаксим Тиунов
театры
Театр СинематографЪ

фотографии >>
«Рetit café». Премьера фотографии
«Рetit café». Премьера фотографии
«Рetit café». Премьера фотографии
«Рetit café». Премьера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Товарищ капитан, вам телефонограмма!
Товарищ капитан, вам телефонограмма!
В 1955 Армен Борисович Джигарханян поступил в Ереванский театрально-художественный институт (курс А.К.Гулакяна, окончил в 1958) и с первого курса, студентом начал свою сценическую деятельность, участвуя в спектаклях Ереванского русского драматического театра.
Премьера в Театре имени Пушкина
Премьера в Театре имени Пушкина
Герои американского фильма "Пули над Бродвеем" вышли на московскую сцену. Театр имени Пушкина показал спектакль по пьесе, написанной по мотивам сценария фильма Вуди Аллена.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марина Либакова-Ливанова
28 октября ушла из жизни актриса Марина Либакова-Ливанова.
Наталья Кенигсон
27 октября ушла из жизни актриса Наталья Кенигсон.
Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.

День рождения >>

Анна Багмет
Валентин Валл
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Иван Янковский
Майкл Бич
Забу Брейтман
Жан-Пьер Кальфон
Йоханна фон Кочиан
Ниа Лонг
Чарлз Мартин Смит
Джоанна Шимкус
все родившиеся 30 октября >>

Премьеры ТВ

В чужом краю
29 октября
Россия 1
Ворона
29 октября
НТВ
Детки напрокат
29 октября
Пятница
Мажор-3
29 октября
Первый канал
Обычная женщина
29 октября
ТВ-3
Маруся
3 ноября
Россия 1
Мы всё равно будем вместе
3 ноября
Россия 1
Непредвиденные обстоятельства
4 ноября
Россия 1

ревью