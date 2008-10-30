«Рetit café». Премьера

анонс

8 октября 2006 Товарищ капитан, вам телефонограмма! В 1955 Армен Борисович Джигарханян поступил в Ереванский театрально-художественный институт (курс А.К.Гулакяна, окончил в 1958) и с первого курса, студентом начал свою сценическую деятельность, участвуя в спектаклях Ереванского русского драматического театра.

18 февраля 2013 Московскому Художественному – 110 лет! И дольше века длится… путь – путь, пройденный Московским художественным театром. На нём были и шипы, и розы, триумфы и трагедии, утраты и взлеты…

14 декабря 1915 Евгений Вахтангов: «И равнодушен я к "Потопу"...» Первая студия МХТ 14 декабря 1915 года в Москве показала премьеру пьесы Ю.-Х. Бергера «Потоп».