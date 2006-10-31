Театральный дом "ОЙКУМЕНА" представляет премьеру - спектакль "ЛИБИДО" (комедия утраченного)

Мужчина и Женщина. Таинственная сила влечения. Загадка… Судьба: хочется глотать, давиться и глотать.
Светлая, веселая тема фиксации на своем либидо... стихия вожделений и влечений... хаос и неблагополучие... с травматическим сосредоточением его в голове - наиболее пострадавшем органе… Либидо - это рок, который всегда с тобой.
Новый, демонический опыт театрального действия! Исследование человеческих эмоций: способность получать новый чувственный опыт, черпая его из глубин подсознания. Сновидения: отдушина, подполье вытесненных влечений - "царская дорога" к подсознанию... Всерьез - не нарочно!
В ноябре на сценах московских театров независимый проект "Театральный дом "ОЙКУМЕНА" начнет представлять новый спектакль режиссера Александра Огарева "ЛИБИДО" по пьесе драматурга Александра ЧУГУНОВА, в сценографии Веры МАРТЫНОВОЙ (ученицы Д. Крымова), в пластической режиссуре Владимира БЕЛЯЙКИНА и световой партитуре Юрия ЕГОРОВА.
Первые показы - в Театре ЛУНЫ!
В главной роли - Оксана МЫСИНА
Актеры: Юлия Чебакова
, Александр Голубков, Милена Цховреба
, Илья Барабанов, Ксения Громова, Александр Строев, Дарья Семенова
, Алексей Шутов
, Олег Охотниченко, Ирина Богданова, Ольга Жевакина, Рамиль Сабитов
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"Команда" последователей Анатолия Васильева - режиссеры, художник, актеры на основе мистико-иронической пьесы о потерянных душах рассказывают о Поэте и его Музе, об их видениях и поисках спасения от одиночества. Необъяснимая вязь тайных желаний, завораживающее действо игры теней и света, мир необъяснимых явлений - вот пространство игры, в котором соединяются опыт русского театра психологического реализма, соединенный с опытом Ежи Гротовского и преобразованный философско-метафизическими поисками школы А. Васильева. А пластика строится на основах метода Михаила Чехова, по-своему развившего "систему Станиславского" в учении о "психологическом жесте".
Информация предоставлена Театральным домом "Ойкумена"
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