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ЦДиР: Первая премьера ноября

31 октября
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31 октября 2008
Первая ноябрьская премьера Центра драматургии и режиссуры «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, известного отечественного драматурга, - на первый взгляд не вписывается в основную идею деятельности Центра – открывать новое.
Тем не менее, этот спектакль, чья премьера состоится 6 и 7 ноября на Беговой, появился в репертуаре ЦДиР не случайно. Для режиссера Вероники Родионовой, знакомой зрителям по спектаклю Центра «Учиться, учиться, учиться…», и ее артистической команды единомышленников, обращение к пьесе Володина означает попробовать стать «проводником» между молодыми зрителями и недавним общим прошлым, попробовать объединить зрителей разных поколений на вечной теме любви, неиссякаемого интереса к отношениям между мужчиной и женщиной.
Меняются атрибуты времени, жизнь становится жестче, в ней появляются новые реалии. А что происходит с чувствами людей, их личными взаимоотношениями, как, насколько, каким образом эти отношения меняются, и меняются ли? Об этом - новая постановка Вероники Родионовой, в которой актеры сыграют в разных театральных жанрах – от лирической драмы до буффонады и гротеска; где одной из главных составляющих спектакля станет музыка; где жесткая современная форма поможет обнажить одиночество и незащищенность человеческой души и постоянное стремление к соединению.
Динамичность происходящего, смелое, подчас категоричное режиссерское высказывание, современный язык актерского существования в сочетании с лирико-драматическим текстом столь любимого многими драматурга, позволяет говорить об этой постановке, как об органичной для афиши Центра драматургии и режиссуры и «своей» для его зрителей.
Режиссер – Вероника Родионова
Пластическое оформление - Анастасия Харитонова
В ролях: Мария Матто, Петр Зускин, Виталий Боровик, Иван Исьянов, Наталья Ноздрина, Анастасия Харитонова, Александр Бредихин, Данил Ворожбит, Капитолина Балашова.
Музыканты: Александр Бредихин, Иван Исьянов, Виталий Боровик, Данил Ворожбит, Капитолина Балашова.
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ЦДиР: Первая премьера ноября фотографии
ЦДиР: Первая премьера ноября фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Илья (Москва)   14.12.2008 - 02:15
Посмотрев спектакль, я открыл для себя по-новому этого молодого таллантливого режиссера! Ее ждет большое будущее! Кстати, здесь, в персонах, отмечена не та Анастасия Харитонова, которая играет... читать далее>>
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