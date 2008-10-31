ЦДиР: Первая премьера ноября

анонс

24 ноября 1914 «Сверчок» для Первой студии — то же, что «Чайка» для МХТ На сцене Первой студии МХТ 24 ноября 1914 года прошла премьера спектакля по святочному рассказу Ч. Диккенса «Сверчок на печи».

20 ноября 2009 Премьера спектакля «Виновата ли я?» в Московском «Театре на Перовской» Премьера XXIII театрального сезона в Московском «Театре на Перовской» - 20 ноября 2009 года спектакль «Виновата ли я?» по пьесе Евгения Шишкина.

7 февраля 2009 Премия правительства РФ Правительство РФ наградило премией в области культуры режиссера и актеров Малого театра, участвовавших в создании спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского.